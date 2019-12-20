Митинг сторонников интеграции Белоруссии и России в Минске собрал только журналистов

На митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, который состоялся в полдень на Октябрьской площади в Минске, пришли только журналисты и случайные прохожие. Об этом сообщает DW.

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители «левопатриотических общественных объединений» Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/naBfvXQQiq

— DW на русском (@dw_russian) December 20, 2019

Один из организаторов акции, лидер общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко заявил TUT.BY, что они «перегорели» и «решили отказаться от проведения акции».

Сегодня вечером провести свою акцию на Октябрьской площади в Минске также планирую противники интеграции России и Белоруссии. 18 декабря был задержан на профилактическую беседу один из организаторов митинга сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец . Его предупредили, что несанкционированная акция 20 декабря создаст угрозу безопасности благотворительному мероприятию «Наши дети», которая запланирована на этот день в здании Дворца Республики на Октябрьской площади.

7 и 8 декабря в центре Минска прошли массовые несогласованные акции против углубления интеграции Белоруссии с Россией. Люди выходили на улицы на фоне переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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