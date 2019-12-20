Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на его адвоката Александра Боркова.

Чирцова не могут найти третий день. Адвокату позвонила бабушка Чирцова и сказала, что он не получил обед, который она заказывала ему в СИЗО. Также она пыталась написать внуку письмо, но получила отказ в связи с тем, что адресат «убыл в другое учреждение».

Боркову отказали в посещении подзащитного. По словам адвоката, для отправления на этап в СИЗО должны были запросить из суда приговор, но никакого запроса не поступало.

6 декабря Тверской суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима. Его обвиняют в том, что на акции 27 июля он якобы толкнул полицейского в грудь. Сам полицейский сказал в суде, что тогда он не почувствовал физической боли, а «просто попятился назад».

Чирцов был задержан в Минске 28 августа. Его объявляли в розыск по двум статьям: о «массовых беспорядках» и о применении насилия к представителю власти. 30 августа Чирцова выслали из Белоруссии, но в России задерживать сразу по прилету не стали. Через два дня он все же был задержан.

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