Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО

20.12.2019, 14:57, Новости дня

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на его адвоката Александра Боркова.

Чирцова не могут найти третий день. Адвокату позвонила бабушка Чирцова и сказала, что он не получил обед, который она заказывала ему в СИЗО. Также она пыталась написать внуку письмо, но получила отказ в связи с тем, что адресат «убыл в другое учреждение».

Боркову отказали в посещении подзащитного. По словам адвоката, для отправления на этап в СИЗО должны были запросить из суда приговор, но никакого запроса не поступало.

6 декабря Тверской суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима. Его обвиняют в том, что на акции 27 июля он якобы толкнул полицейского в грудь. Сам полицейский сказал в суде, что тогда он не почувствовал физической боли, а «просто попятился назад».

Чирцов был задержан в Минске 28 августа. Его объявляли в розыск по двум статьям: о «массовых беспорядках» и о применении насилия к представителю власти. 30 августа Чирцова выслали из Белоруссии, но в России задерживать сразу по прилету не стали. Через два дня он все же был задержан.

 



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