Суворов о стрельбе у здания ФСБ: Один камешек где-то сдвинулся. А значит, в конечном итоге обвалится все

Есть надежды на то, что в 2020 году в России произойдут изменения. Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил бывший советский разведчик, историк и писатель Виктор Суворов, комментируя стрельбу у здания Федеральной службы безопасности РФ в Москве 19 декабря.

«Очень сложно судить – по сути, мы видим маленькие кусочки разбитого зеркала. Ну, как их сложить вместе? Не знаю. Я располагаю той же информацией, что и остальные. Но мы с вами должны четко усвоить: это впервые, чтобы на Лубянке кто-то стрелял. Насколько я знаю, такого даже в советские времена не было. Это могло быть что угодно: выяснение отношений, акт мести либо просто действовал сумасшедший. Однако что-то радостное происходит в Москве. Если человеку или животному перетянуть ногу жгутом – там, где кровеносные сосуды – это может привести к страшным последствиям. А представьте, если передушить общественную жизнь государства! 20 лет один дядя сидит в России – с конца прошлого тысячелетия. Все уже сгнило и рассыпается. Поэтому такие события, как вчера, – для меня радостные. Значит, страна не умерла. Да, это акт отчаяния либо же протест. Но ведь самое страшное – когда болото и ничего не происходит», – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что изменение ситуации в РФ приведет к изменениям и в Украине.

«Да, не исключено, что этим все и ограничится. Но, тем не менее, это произошло. Один камешек где-то сдвинулся. А значит, в конечном итоге обвалится все. Поэтому не все потеряно. Вспомните Российскую империю. Ведь ничто же не предвещало приближающегося краха. Она рассыпалась буквально за три дня. Я считаю, есть надежды, что в 2020 году в России наконец-то что-то произойдет. А если так, то и в Украине, конечно. Я желаю вашей стране решения всех проблем. Слава Украине!» – резюмировал Суворов.

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате погиб один сотрудник ФСБ, известно о пяти пострадавших. РБК со ссылкой на источник пишет, что четверо из них – сотрудники спецслужб. Стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

По данным российского телеканала РЕН ТВ, стрелявший – 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Сообщается, что мужчина увлекался стрельбой, занимал призовые места на соревнованиях.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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