«Интердевочка»: Барановскую в парике приняли за эскортницу

34-летняя ведущая шоу «Мужское/Женское»

согласилась принять участие в смелой фотосессии для одного популярного

глянцевого издания. Стилисты выбрали для Юлии Барановской черное обтягивающее

платье с открытыми плечами и высокие батальоны со шнуровкой.

Образ звезды дополнил

короткий парик холодного цвета пепельный блонд. Шею звезды украсили массивные цепи

из металла.

«Очередной эксперимент

удался, как вы считаете?! Совсем скоро выйдет мое интервью… А пока делюсь с

вами первым образом с фотосессии, и жду ваших комментариев», – написала Юлия Барановская в личном «Инстаграм».

Мнения поклонников по

поводу внешнего вида знаменитости разделились. Одни отмечали, что эксперимент

удался, дескать, звезде и стилистам удалось сделать из ведущей ток-шоу для

домохозяек настоящую женщину-вамп. Другим же наряд напомнил о героине фильма Петра

Тодоровского «Интердевочка», фильм повествует о валютной проститутке времен

перестройки.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 19 Дек 2019 в 11:40 PST

«Юлечка, вы такая

красивая. А этот образ дешевой…… Не нужен он вам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «интердевочка😁», «Очень круто👍, чем то напомнили Кристину Агилеру», «Юлечка,

вы такая красивая. А этот образ дешевой…… Не нужен он вам», «Вот так ты и

найдешь мужика!», «Нет, не нравится. Не нужно, пожалуйста, оголяться и

становиться как все 😏», «Неее, Юля натуральная в миллион раз привлекательнее.А тут

– барби( даже не с большой буквы), больше для эскорта , но это не про Юлю, к

счастью, слишком примитивно для нашей умницы», – писали поклонники Юлии Барановской.

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