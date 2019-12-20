Суд в Армении оставил экс-президента Кочаряна под арестом

20.12.2019, 14:51, Новости дня

Апелляционный суд Армении оставил под арестом экс-президента страны Роберта Кочаряна, отказав адвокатам в просьбе об освобождении под залог.

«Оставить в силе решение суда первой инстанции», – сказала судья Лусине Абгарян, передает РИА «Новости».

В ходе прений адвокат бывшего главы государства Айк Алумян заявил, что ЕСПЧ придерживается той позиции, согласно которой предварительный арест обвиняемых не должен применяться за исключением тех случаев, когда государство может аргументировать необходимость содержания под стражей.

Напомним, экс-президента Армении обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупном размере.

17 сентября 2019 года суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. Тогда его адвокат предположил, что причиной этого стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц. 20 сентября суд также отказал в освобождении Кочаряна.



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