Наука: Как появился и эволюционировал гомункулус в нашем мозге?

Ученые из США и Канады исследуют происхождение и развитие одной из самых известных концепции нейробиологии – гомункулуса Пенфилда.

В течение почти 90 лет представления о мозге неразрывно ассоциировались с гомункулусом, который стал частью медицинского образования как точное представление о работе сенсомоторной коры.

В этом исследовании представлен анализ оценки архивов Пенфилда в библиотеке при университете Макгилла. Там же хранилась единственная известная копия, от которой можно проследить начало гомункулуса – Эдвин Болдри в 1936 году защитил диссертацию, и его научным руководителем был Уайлдер Пенфилд. Бодри, один из стажеров-нейрохирургов Пенфилда, написал анализ самой большой и тщательно изученной коллекции интраоперационных стимуляций и картирований во время операций на головном мозге у пациентов.

Диссертация Болдри охватывает описание 100 пациентов, изученных в период с 1928 по 1936 год. Каждой точкой стимуляции была назначена одна из 28 карт мозга, представлявших определенную функцию. Они включали движения и ощущения языка, рта, челюсти, лица и горла, глотание, вокализацию, ощущения и движения пальцев, руки, плеча, туловища, ноги и ступни. Также были представлены зрение, слух и вегетативные функции, движения головы и глаз.

Известный гомункулус был разработан Пенфилдом в качестве учебного пособия для запоминания, иллюстратором был Hortense Cantlie. Впервые его официально показали в публикации в журнале Brain, которую написали Пенфилд и Болдри в 1937 году «Соматическая моторная и сенсорная репрезентация в коре головного мозга человека, изученная при помощи электрической стимуляции».

Гомункулус представлял собой попытку Пенфилда передать логику и философию организации мозга, которую он ловко и творчески представил. Это стало мощным символом исследования мозга и прославило Пенфилда и неврологический институт Макгилла.

Подробнее читайте в журнале World Neurosurgery.

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