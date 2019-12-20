Новый минерал назвали в честь исследовавшего челябинский метеорит профессора

Новый минерал, выявленный в железном метеорите Уакит, назвали именем профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского, исследовавшего челябинский метеорит.

«Подтверждение официальной регистрации получил новый минерал гроховскиит, открытый благодаря совместным исследованиям Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Уральского федерального университета, Института минералогии уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН)», – передает РИА «Новости» сообщение УрФУ.

Старший научный сотрудник Института геологии и минералогии сибирского отделения РАН Виктор Шарыгин сообщил, что минерал был зарегистрирован в комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации международной минералогической ассоциации.

«Метеорит Уакит, в котором выявлен новый минерал, был найден в Бурятии в 2016 году. Крупный фрагмент метеорита Уакит, а также образец, содержащий гроховскиит и уакитит, находятся в экспозиции Центрального сибирского геологического музея», – сказал Шарыгин.

Новый минерал назван в честь Виктора Гроховского, хорошо известного российского исследователя метеоритов.

Напомним, в феврале 2015 года Гороховский рассказал, что за два года, прошедших с момента падения Челябинского метеорита, ученые не смогли ответить на вопрос, что было с этим небесным телом до падения на Землю, но успели изучить состав метеорита и несколько раз взвесить его.





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