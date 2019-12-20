Политик с неонацистским прошлым покинул партию Меркель

Политик с неонацистским прошлым 29-летний Роберт Меритц сообщил о решении выйти из партии канцлера Ангелы Меркель – Христианско-демократического союза – после ультиматума однопартийцев.
Меритц является депутатом районного собрания в городе Кетен земли Саксония-Анхальт. В пятницу он подал заявление с просьбой «о прекращении всех внутрипартийных полномочий и немедленном выходе из ХДС». При этом политик отмечает, что глубокого разделят и в полном объеме представляет ценности ХДС, но считает такое решение необходимым для самой партии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
«Для того, чтобы предотвратить дальнейший ущерб партии и снизить накал политических дискуссий, я тем самым хочу пойти на этот личный шаг. Иногда необходимо задумываться об истинных приоритетах в жизни», – сообщил политик, объясняя свое решение.
Меритц – психотерапевт и персональный тренер, оказался в центре политического скандала после того, как в социальных сетях начали обсуждать его татуировку с символом «черное солнце», популярным среди неонацистов. Вскоре стало известно, что политик был связан с неонацистами, участвовал в 2011 году в качестве организатора в неонацистской демонстрации, кроме того, был запечатлен на фотографии с участниками неонацистской группировки «Баррикады».
После этого земельное правление ХДС выдвинуло ультиматум, потребовав от Меритца до 27 декабря дать полное разъяснение относительно «активности и связей в правоэкстремистских кругах». Кроме того, в партии призвали Меритца избавиться от вызвавшей споры татуировки.
Скандал вызвал большой резонанс также и потому, что районное отделение ХДС не спешило с осуждением политика и не стало сразу дистанцироваться от него, что вызвало критику со стороны Социал-демократов и Зеленых – партнеров ХДС по коалиции в земле Саксония-Анхальт. В результате только высшее руководство партии в регионе приняло решительные меры против неоднозначного политика, который состоял в партии с 2018 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Главным фигурантом этого дела является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. «Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января. Также суд постановил наложить на него ограничения, в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Нижегородской области 43 школьника и один взрослый отравились газом / 25 ноября
- Священный Синод РПЦ соберется обсудить демарш Александрийского патриархата / 19 ноября
- К бывшему директору по инвестициям банка «Восточного» пришли с обыском / 19 декабря
- Путин и Макрон обсудили встречу «Нормандской четверки» / 22 октября
- Мнения: Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью / 11 ноября
- На согласованном Данией маршруте «Северного потока – 2» затоплены советские корабли с химическим оружием – эксперт / 2 ноября
- Правообладатель «Ждуна» потребовал от «Вконтакте» 5 млн рублей / 25 ноября
- Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел самолет в Шереметьево / 15 ноября