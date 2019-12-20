СМИ: с конца ноября в Москве из-за лжеминирований эвакуировали больше 700 тысяч человек

В Москве с 28 ноября, когда по всей стране началась новая волна анонимных сообщений о минировании зданий, были эвакуированы больше 700 тысяч человек, рассказали Интерфаксу в правоохранительных органах.

Из них 170 тысяч москвичей эвакуации затронули 19 декабря: 90% проверок накануне пришлось на школы и детские сады, угрозы поступили еще в 20 медучреждений, 12 судов, несколько аэропортов и более 250 станций метро.

Предыдущий рекорд в Москве приходился на 10 декабря: тогда эвакуировали 120 тысяч человек — столько в совокупности затронули первые дни «лжеминирований». Анонимные звонки в экстренные службы и электронные письма с анонимных адресов поступали по всей стране. В одном из первых сообщений, в частности, говорилось, что суд будет заминирован, пока «бизнесмен Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».

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Источник: Новая газета

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