Мнение: Индекс человеческого развития, отстающие регионы России и худшие страны в PISA

1. Неделю назад эксперты ООН выпустили очередной Индекс человеческого развития, ИЧР. Он сводит воедино такие параметры, как уровень доходов, продолжительность жизни, уровень грамотности и длительность образования. По данным за 2018 год, Россия заняла то же самое 49-е место в мире, что и годом ранее. Мы уверенно входим в группу государств с очень высоким ИЧР:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

На первый взгляд, наши очки по сравнению с большинством других развитых стран выросли за год значительно сильнее – разницу в 0,008 мы можем наблюдать в статье русской Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человеческого_развития

Казалось бы, следует порадоваться за наши ускоренные темпы развития, однако есть проблема: цифры в отчётах по ИЧР не вполне корректно сравнивать напрямую, поскольку каждый год производится дооценка и исправление информации за предыдущие годы. И если сравнивать наш теперешний показатель с обновлёнными цифрами за 2017 год в базе данных ООН, получается, что наш рост куда более скромный – разницу в 0,002 мы можем наблюдать в английской Википедии:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

Приятно, что русские википедисты выбрали более патриотичный подход, но формально они всё же не правы: сравнивать следует сравнимое. С другой стороны, они правы в том плане, что успехи России всё же надо показывать адекватно, чего английская Википедия не делает.

Дело в том, что данный трюк происходит почти каждый год. Публикуется очередной индекс, в котором рост показателя России по базе данных оказывается слабый. Таким образом, нас с вами лишают повода для праздника. Однако на следующий год происходит дооценка нашего индекса либо меняется методология: в результате Россия серьёзно прибавляет в очках, и это означает, что ранее рост всё-таки был сильный – либо в прошлом году, либо в одном из предыдущих лет. Но кого это заинтересует спустя длительное время?

Поэтому публиковать разницу в значениях индекса между годовыми отчётами ООН тоже имеет смысл. Идеальный вариант представлен на заглавной картинке: там для России указано сразу два значения прироста – 0.008 и 0.002. Аналогичную разницу в показателях мы можем наблюдать и у некоторых наших ближайших соседей, например, Белоруссии.

Поскольку среди всех компонентов ИЧР у нас в последние годы сильнее всего растёт продолжительность жизни, то возникает подозрение, что именно её эксперты ООН систематически недооценивают (а потом дооценивают обратно).

2. Также на заголовочной картинке мы можем наблюдать индекс человеческого развития регионов европейской части России:

https://www.reddit.com/r/europe/comments/e9rb2q/human_development_index_in_western_russia_belarus/

Почти везде он больше 0,8 — превышение этой отметки означает, что уровень развития очень высокий, примерно как в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, а в случае Москвы и Петербурга — вообще на уровне ведущих стран Запада.

Это к тому, что жить в столичных городах, конечно, хорошо, но и в провинции у нас, на самом деле, по общемировым меркам всё довольно неплохо.

Только 6 европейских регионов России попадают в категорию не «очень высокого», а просто высокого человеческого развития. Это Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия, — регионы с не слишком-то продвинутыми экономикой и инфраструктурой, — а также угодившие в какую-то несчастливую чёрную полосу Псковская и Ивановская области.

В Сибири, которая не попала на карту, наименее развитыми регионами являются Тыва (поздно присоединившаяся к России), а также Еврейская автономная область и Забайкальский край. Но все эти отстающие регионы постепенно прогрессируют, так что можно рассчитывать, что высокоразвитой скоро станет вся страна:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_человеческого_развития_субъектов_Российской_Федерации

(По ссылке ИЧР оценивается по иной методике, поэтому цифры несколько выше, чем по данным ООН).

3. На днях мы с вами разбирали рейтинг школьного образования PISA-2018, в котором официально представлены 77 стран:

https://olegmakarenko.ru/1743044.html

Ранее, в 2017 году, школьники из ещё нескольких стран приняли участие в пробном тестировании – но, по всей видимости, результаты оказались настолько плохими, что эти государства не захотели переходить к основному этапу.

Вот список этих скромных отстающих – Эквадор, Тунис, Парагвай, Алжир, Гондурас, Гватемала, Камбоджа, Сенегал, Замбия:

https://www.unz.com/isteve/random-2018-pisa-findings/

Африканские страны, Гондурас и Гватемалу комментировать не буду. Парагвай традиционно считается самым бедным и отсталым государством в Южной Америке.

А вот с Эквадором уже интереснее. Им правит президент Ленин Морено, названный так в честь Владимира Ильича Ленина. Казалось бы, уже всё ясно… На самом деле, эквадорские школьники показали результаты лишь немногим хуже, чем их соседи по континенту – Бразилия и Аргентина, так что могли бы и не скрывать свои оценки. Но, видимо, пиара на этом не сделаешь, решили власти страны во главе с Морено.

По-настоящему грустная ситуация, без шуток, наблюдается в Камбодже. Хуже, чем кхмеры, себя проявили только школьники из африканских Замбии и Сенегала. При том что соседние с Камбоджей Малайзия и Таиланд набрали на 80-100 баллов больше. Страна, конечно, очень бедная, но всё же могла бы показать и лучшие результаты… Напрашивается вывод, что геноцид образованных городских жителей, устроенный в 1970-х годах Красными Кхмерами во главе с коммунистом Пол Потом, аукается маленькой стране до сих пор.

Напомню, коммунист Пол Пот считал, что люди должны зарабатывать на жизнь простым трудом: работая в поле. Носивших очки во время его правления убивали на месте.

Источник: Место для дискуссий

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