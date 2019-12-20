Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса

Через Восточный полигон проходят важнейшие транспортные

магистрали востока России – Байкало-Амурская и Транссибирская. По ним

осуществляется грузопоток на стремительное растущие азиатские рынки.

Инфраструктура должна быть к этому готова, поэтому с 2013 года ведутся работы

по ликвидации узких участков железной дороги.

Важнейшим для страны проектом занимается ОАО РЖД. Казалось

бы, шесть лет – достаточный срок для решения поставленных задач. Тем более речь

идет о проекте государственной важности. Но реальность, как оказалось, далеко

от красивых картинок, которые рисуют в своих отчетах должностные лица.

Вместо рекордной прибыли угольные предприятия Кемеровской

области столкнулись с колоссальными убытками. Падение цен на энергоносители на

западном направлении – полбеды. Гораздо сильнее по добытчикам Кузбасса бьет

невозможность реализовать ресурсы на Востоке.

В Азии спрос на российский уголь находится на стабильно

высоком уровне. Не рынок – золотая жила. Казалось бы, продавай ресурсы и делай

прибыль, богатей, расширяй производство, плати хорошие деньги работникам. Но на

пути процветания кузбасских угольщиков встало РЖД.

Как пишут местные СМИ, компания Олега Белозерова не до конца выполнила обязательства по расширению пропускной способности Восточного

полигона. Покупателей на кузбасский уголь – хоть отбавляй, готовы платить

хорошие деньги. Вместо этого они вынуждены стоять в очереди, ожидая, когда

устаревшая железнодорожная инфраструктура сможет пропустить составы с

«черным золотом».

В руководстве региона разводят руками: ситуация патовая.

«Вынуждены снижать объемы добычи, сокращать или отправлять в простой часть

своих работников», – признался замгубернатора Кемеровской области по

промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Чиновник прямо указывает на вину акционерного общества в

транспортном коллапсе. «За сложившуюся ситуацию, возникшую по причине

несвоевременного исполнения своих обязательств ОАО «РЖД», теперь будут отвечать

руководители угольных компаний и руководители угледобывающих регионов. Ведь

именно им придется объяснять людям, почему им несвоевременно платят заработную

плату или почему сокращается добыча и, как следствие, высвобождается

персонал», – жалуется Панов.

Пути выхода из кризиса обсуждали на прошлой неделе на

совещании с участием руководства Кузбасса, угольщиков и представителей РЖД. В

итоге решили: без помощи федерального правительства не обойтись. В ближайшее

время заксобрание Кемеровской области внесет в Госдуму законопроект об

инвестиционном развитии Восточного полигона.

Общественность и эксперты предупреждают: неторопливость

перевозчика грозит Кузбассу социальными потрясениями. «Шахты встали, не

сумев обеспечить экспорт, а рабочие ушли на забастовку. И все это на те

колоссальные деньги из бюджета, которые были выделены для РЖД под Восточный

полигон», – сокрушается телеграм-канал «Банкста».

Перед богатейшим регионом России замаячила зловещая тень

«лихих 90-х». На днях забастовку объявили около 200 горняков на

шахтах «Алексеевская» и «Заречная». Шахтеры отказываются

выходить в забой, пока им не погасят долги по заработной плате – более 100

миллионов рублей.

Сейчас горнякам выплатили от 8 до 15% зарплаты, да и то за

октябрь, сообщает «Тайга.Инфо». На что встречать новый год – непонятно. Да что там праздник, тут хотя

бы элементарно не умереть с голода. Дошло до того, что шахтерам начали выдавать

продуктовые карточки номиналом в тысячу рублей.

Руководство Кемеровской области уверяет, что продлит срок

выплат до 25 декабря. В противном случае бастовать будут не сотни, а тысячи

горняков: в профсоюзе на «Алексеевской» и «Заречной»

состоит около двух тысяч шахтеров.

Горняки рассчитывают на скорое решение проблемы.

Надежду дал президент Владимир Путин. В ходе ежегодной

пресс-конференции он пообещал развитие Восточного полигона.

«Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, это и для транспорта

хорошо, и для поддержания рабочих мест и развития транспортного машиностроения.

Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба», – сказал глава

государства.

Об опасениях горняков президент знает. «Да, мы видим

изменения на рынке угля, скажем, в Европе, нам нужно обеспечить развитие

восточного полигона, и мы тоже в том числе, возможно, из Фонда национального

благосостояния будем это делать», – заверил Путин.

К сожалению, многие проблемы в России продолжают решаться в

режиме ручного управления. Президенту не пришлось бы вмешиваться в ситуацию,

выполни РЖД свои обязательства в срок. Но время вспять не повернуть. Местным

предприятиям остается считать убытки, а федеральным властям – количество недополученных

налогов.

Нет сомнений, что рано или поздно работы на Восточном

полигоне будут выполнены. Но понесет ли ответственность за сложившуюся ситуацию РЖД?

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