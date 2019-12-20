Мужчину в США приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя штата Айова 30-летнего Адольфо Мартинеса приговорили к 16 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ местной церкви, информирует издание Des Moines Register.
Ранее мужчина был признан виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня, передает РИА «Новости».
Мартинес еще в июне украл баннер ЛГБТ, висевший у Объединенной церкви Христа Эймса, и сжег его, а затем признался в этом полиции.
По словам адвоката округа Стори Джессики Рейнольдс, обвинения в преступлении на почве ненависти, в частности, предъявлены на основании причинения ущерба имуществу, которое символизировало принадлежность к сексуальным меньшинствам.
Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств.
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