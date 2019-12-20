Мужчину в США приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

20.12.2019, 14:30, Новости дня

Жителя штата Айова 30-летнего Адольфо Мартинеса приговорили к 16 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ местной церкви, информирует издание Des Moines Register.

Ранее мужчина был признан виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня, передает РИА «Новости».

Мартинес еще в июне украл баннер ЛГБТ, висевший у Объединенной церкви Христа Эймса, и сжег его, а затем признался в этом полиции.

По словам адвоката округа Стори Джессики Рейнольдс, обвинения в преступлении на почве ненависти, в частности, предъявлены на основании причинения ущерба имуществу, которое символизировало принадлежность к сексуальным меньшинствам.

Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Возводить здание на границе границе Московской и Тульской областей будет компания из Ярославля, которая прежде уже занималась подобными проектами. К примеру, она уже построила офисное здание в Дании, сообщает «Подмосковье сегодня». Бетонные блоки для него планируют изготовить всего за неделю. Площадь дома составит от 100 до 150 квадратных метров. После того, как дом будет собран […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика