СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для ветеранов войны и переселенцев

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, которые незаконно отчуждали принадлежащий коммунальной собственности земельный участок. Своими действиями они нанесли государству ущерб на сумму более 4 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли», – говорится в сообщении.
Оформленный на подставных лиц земельный участок злоумышленники передали киевском застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Предполагалось, что прибыль от продажи квартир в жилом комплексе будет идти на счета чиновников.
В СБУ подчеркнули, что из-за действий злоумышленников более 500 граждан остались без социального жилья.
На земельный участок сейчас наложили арест. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, объявили о подозрении.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возводить здание на границе границе Московской и Тульской областей будет компания из Ярославля, которая прежде уже занималась подобными проектами. К примеру, она уже построила офисное здание в Дании, сообщает «Подмосковье сегодня». Бетонные блоки для него планируют изготовить всего за неделю. Площадь дома составит от 100 до 150 квадратных метров. После того, как дом будет собран […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Журналист: Баканов выбил зуб Богдану из-за конфликта с назначениями в СБУ / 3 ноября
- Эксперт моды Влад Лисовец поддержал Ксению Собчак после скандала с украшениями / 17 декабря
- Ухаживать легче: Малышева рассудила спор между очками и линзами / 29 октября
- Житель Иркутской области ударил бывшую ножом и оставил умирать в лесу / 22 ноября
- Мнение: Психушка для «героев АТО» / 25 ноября
- Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили / 8 ноября
- Малая доля страшных концов (Василий Рыбников) / 8 декабря
- Переделанная Пугачева в сравнении с Дружининой ужаснула народ / 6 декабря