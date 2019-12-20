СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для ветеранов войны и переселенцев

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, которые незаконно отчуждали принадлежащий коммунальной собственности земельный участок. Своими действиями они нанесли государству ущерб на сумму более 4 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли», – говорится в сообщении.

Оформленный на подставных лиц земельный участок злоумышленники передали киевском застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Предполагалось, что прибыль от продажи квартир в жилом комплексе будет идти на счета чиновников.

В СБУ подчеркнули, что из-за действий злоумышленников более 500 граждан остались без социального жилья.

На земельный участок сейчас наложили арест. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, объявили о подозрении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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