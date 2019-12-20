Названы самые популярные на вторичном рынке России автомобили с полным приводом

20.12.2019, 14:30, Разное

Отечественные автоэксперты по итогам продаж за третий квартал текущего года составили рейтинг наиболее популярных на вторичном рынке РФ автомобилей с полным приводом. Специалисты назвали самые востребованные марки, модели, а также назвали регионы страны с наименьшим и наибольшим уровнями продаж.
Лидером среди брендов по популярности стал отечественный ВАЗ с долей на вторичном рынке в 14,5%. Далее следует Chevrolet (10,5%), УАЗ с показателем около 8%, Toyota – 7,9%, Nissan и Mitsubishi – по 5,6%. Самой востребованной среди моделей эксперты назвали LADA 4X4 со средней стоимостью в районе 193 тысяч рублей. Вторую позицию занимает Chevrolet Niva, третью — Toyota RAV4. За ними в списке идут такие полноприводные авто, как: Renault Duster, KIA Sportage, Nissan X-Trail, УАЗ «Патриот» и другие.

Относительно количества продаж лидером стала Сибирь, в частности, Красноярск, где доля проданных полноприводных авто на вторичном рынке составила 35% от общего количества. За ним с показателями в 29 и 26% соответственно следуют Иркутск и Новосибирск. Самые низкие в названном сегменте зафиксированы в Барнауле (409 тысяч рублей), а самые высокие – в Москве (932 тысячи рублей).



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