Жуткие последствия урагана в России попали на видео

20.12.2019, 14:26, Разное

Заложниками непогоды стали жители Санкт-Петербурга, Твери, Вологды и Нижний Новгорода. Порывистый ветер повалил деревья, столбы и рекламные щиты. Ураган оборвал множество линий электропередачи. Штормовое предупреждение было объявлено и в Москве, передает «ТВ Центр».

В частности, в Вологде от непогоды пострадала главная новогодняя елка города. Из-за сильного урагана ее бетонные крепления не выдержали, и зеленая красавица упала на асфальт.
По прогнозам метеослужб, в ближайшее время центральная часть России останется во власти непогоды.



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