Эрдоган ответил на угрозы США ввести санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара зеркально ответит в случае введения Вашингтоном санкций против проекта «Турецкий поток».

«Они (представители американских властей) говорили, что будут предприниматься шаги в связи с С-400 и F-35, но это завершенные дела, сколько раз мы об этом говорили. Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с «Турецким потоком», – сообщил Эрдоган, передает ТАСС.

Он пообещал, что на все подобные шаги Турция также ответит санкциями.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать военный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает санкции против РФ по «Северному потоку – 2», «Турецкому потоку», и в рамках «Акта о защите гражданского населения Сирии».

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