Гаджеты: Аккумуляторы IBM не содержат кобальт и содержат материалы из морской воды (2 фото)



Основная задача современных электромобилей — это предотвращение загрязнения окружающей среды, сокращение парниковых газов и, в конечном счете, спасение человечества от экологической катастрофы. Однако существующие на сегодняшний день технологии изготовления литий-ионных аккумуляторов предусматривают использование тяжелых металлов никеля и кобальта, которые наносят вред природы, а добыча их в Африке, зачастую осуществляется с использованием детского труда. Решить эти проблемы можно с использованием разработок IBM Research Battery Lab инновационных аккумуляторов, не содержащих тяжёлых металлов, а использующих компоненты, добытые их морской воды.

Разработчики IBM заверяют, что новые аккумуляторные батареи превосходят современные литий-ионные батареи по себестоимости, времени восстановления заряда (от 0 до 80% зарядка осуществляется за 5 минут). Также новые батареи демонстрируют более высокую энергетическую эффективность и удельную мощность. Новые аккумуляторы более стойки к самовозгоранию и как следствие более пригодны для использования в самолетах электрических автомобилях и смарт системах.



Изобретение инженеров IBM использует три патентованных материала, один из которых предназначен для катода и не содержит кобальта и никеля. Также применяется и жидкий электролит. Использование новых материалов позволило снизить активность реакции образования дендритов металлического лития в процессе зарядки, что в свою очередь снижает вероятность возгорания.

Для начала промышленного производства аккумуляторов нового типа IBM работает совместно с Mercedes-Benz, производителями аккумуляторов Central Glass и Sidus. В целях дальнейшего повышения производительности батарей и выявления еще более безопасных материалов IBM Research будет использовать AI.

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