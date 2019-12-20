В России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в комплектации Elite Plus

На странице официального дистрибьютора компании Chery в РФ недавно появилась публикация с объявлением «старта» продаж кроссовера Tiggo 7 в новой комплектации — Elite Plus. Заявленная цена авто – почти 1,16 млн руб.
Сообщается, что в Elite Plus кроссовер Chery Tiggo 7 оснащается тем же оборудованием, что и в комплектации Elite. То есть, предоставляется «зимний пакет», присутствует выполненный из натуральной кожи салон, рулевое колесо с электрическим усилителем, система климат-контроля, бортовой компьютер с цветным дисплеем размером 4,8 дюйма, мультимедиа и прочие опции. Основное отличие между двумя комплектациями касается дизайна консоли, в обновлённом варианте выполненной со стильными накладками из хрома. На ней предусмотрены кнопки бесключевого доступа, AutoHold, система подогрева водительского и переднего пассажирского сидений, AVM и HDC, контроль электрического стояночного тормоза. Кроме того, в Elite Plus изменили дизайн дверной обивки, установили специальную «шторку» над подстаканниками и секцией для гаджетов.
Относительно гарантии, распространяющейся на лакокрасочное покрытие и кузов, известно, что её длительность составляет пять лет либо же 150 тысяч пробега. Под капотом кроссовера Chery Tiggo 7 в топовой комплектации устанавливается бензиновый 2-литровый агрегат, генерирующий мощность 122 лошадиные силы.
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