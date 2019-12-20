В России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в комплектации Elite Plus

20.12.2019, 14:21, Разное

На странице официального дистрибьютора компании Chery в РФ недавно появилась публикация с объявлением «старта» продаж кроссовера Tiggo 7 в новой комплектации — Elite Plus. Заявленная цена авто – почти 1,16 млн руб.
Сообщается, что в Elite Plus кроссовер Chery Tiggo 7 оснащается тем же оборудованием, что и в комплектации Elite. То есть, предоставляется «зимний пакет», присутствует выполненный из натуральной кожи салон, рулевое колесо с электрическим усилителем, система климат-контроля, бортовой компьютер с цветным дисплеем размером 4,8 дюйма, мультимедиа и прочие опции. Основное отличие между двумя комплектациями касается дизайна консоли, в обновлённом варианте выполненной со стильными накладками из хрома. На ней предусмотрены кнопки бесключевого доступа, AutoHold, система подогрева водительского и переднего пассажирского сидений, AVM и HDC, контроль электрического стояночного тормоза. Кроме того, в Elite Plus изменили дизайн дверной обивки, установили специальную «шторку» над подстаканниками и секцией для гаджетов.

Относительно гарантии, распространяющейся на лакокрасочное покрытие и кузов, известно, что её длительность составляет пять лет либо же 150 тысяч пробега. Под капотом кроссовера Chery Tiggo 7 в топовой комплектации устанавливается бензиновый 2-литровый агрегат, генерирующий мощность 122 лошадиные силы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Предполагаемый преступник, устроивший накануне стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Об этом его мать рассказала «Комсомольской правде» и Baza. СМИ называют подозреваемого, убитого после нападения, Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Его мать сообщила, что он работал сразу в нескольких охранных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика