Учёные доказали эффективность сахара в борьбе с атеросклерозом

В результате проведённого исследования немецкие учёные из Боннского университета доказали пользу сахара для иммунитета и нормального функционирования системы кровоснабжения. Также компоненты продукта эффективны в борьбе с некоторыми заболеваниями, в частности, с атеросклерозом.

В ходе исследования лабораторные грызуны получали питание высокой жирности, вследствие чего излишки органического вещества откладывались в виде холестериновых кристаллов в кровеносных сосудах, а затем развивались воспалительные реакции. Учёные вводили животным компоненты сахара, после чего иммунная система активировалась, воспаления снижались, а жиры выводились быстрее. Авторы проекта говорят, что улучшение работы гена LXR, способствующего «утилизации» жиров, происходит под действием циклодекстрина.

Учёные утверждают, что сахар обладает способностью уменьшать старые атеросклерозные бляшки и препятствовать развитию новых, так как у мышей, получавших инъекции циклодекстрина, их количество сократилось на 45%. Специалисты считают, что компоненты сахара можно применять для борьбы с атеросклерозом, а также для лечения диабета 2 типа, активировав уничтожающие вредные бактерии-иммуносупрессоры.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Предполагаемый преступник, устроивший накануне стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Об этом его мать рассказала «Комсомольской правде» и Baza. СМИ называют подозреваемого, убитого после нападения, Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Его мать сообщила, что он работал сразу в нескольких охранных […]