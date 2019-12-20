Учёные доказали эффективность сахара в борьбе с атеросклерозом

20.12.2019, 14:21, Разное

В результате проведённого исследования немецкие учёные из Боннского университета доказали пользу сахара для иммунитета и нормального функционирования системы кровоснабжения. Также компоненты продукта эффективны в борьбе с некоторыми заболеваниями, в частности, с атеросклерозом.
В ходе исследования лабораторные грызуны получали питание высокой жирности, вследствие чего излишки органического вещества откладывались в виде холестериновых кристаллов в кровеносных сосудах, а затем развивались воспалительные реакции. Учёные вводили животным компоненты сахара, после чего иммунная система активировалась, воспаления снижались, а жиры выводились быстрее. Авторы проекта говорят, что улучшение работы гена LXR, способствующего «утилизации» жиров, происходит под действием циклодекстрина.

Учёные утверждают, что сахар обладает способностью уменьшать старые атеросклерозные бляшки и препятствовать развитию новых, так как у мышей, получавших инъекции циклодекстрина, их количество сократилось на 45%. Специалисты считают, что компоненты сахара можно применять для борьбы с атеросклерозом, а также для лечения диабета 2 типа, активировав уничтожающие вредные бактерии-иммуносупрессоры.



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