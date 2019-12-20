Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

Новейший американский корабль Starliner компании Boeing в пятницу днем впервые стартовал в беспилотном режиме к Международной космической станции, информирует пресс-служба НАСА.

Запуск произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планируется через сутки, передает ТАСС.

Предполагается, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, а затем совершит посадку на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Корабль CST-100 Starliner, построенный компанией Boeing по контракту с НАСА для возобновления США самостоятельных пилотируемых полетов, выполняет свой первый испытательный полет без экипажа. На борту корабля находится антропоморфный манекен Роузи, оснащенная 15 датчиками, и около 270 килограммов груза для МКС, передает РИА «Новости».

В НАСА рассчитывают, что после успешного полета корабля в автоматическом режиме он будет отправлен с астронавтами на борту к МКС в середине 2020 года.

В ноябре российский космонавт, Герой РФ Павел Виноградов заявил, что новый космический корабль Starliner компании Boeing не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы.

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