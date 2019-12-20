Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

20.12.2019, 14:19, Новости дня

Новейший американский корабль Starliner компании Boeing в пятницу днем впервые стартовал в беспилотном режиме к Международной космической станции, информирует пресс-служба НАСА.

Запуск произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планируется через сутки, передает ТАСС.

Предполагается, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, а затем совершит посадку на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Корабль CST-100 Starliner, построенный компанией Boeing по контракту с НАСА для возобновления США самостоятельных пилотируемых полетов, выполняет свой первый испытательный полет без экипажа. На борту корабля находится антропоморфный манекен Роузи, оснащенная 15 датчиками, и около 270 килограммов груза для МКС, передает РИА «Новости».

В НАСА рассчитывают, что после успешного полета корабля в автоматическом режиме он будет отправлен с астронавтами на борту к МКС в середине 2020 года.

В ноябре российский космонавт, Герой РФ Павел Виноградов заявил, что новый космический корабль Starliner компании Boeing не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Предполагаемый преступник, устроивший накануне стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Об этом его мать рассказала «Комсомольской правде» и Baza. СМИ называют подозреваемого, убитого после нападения, Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Его мать сообщила, что он работал сразу в нескольких охранных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика