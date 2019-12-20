Лечивший российских летчиков грузинский врач осужден в Южной Осетии

20.12.2019, 14:19, Новости дня

Грузинский врач Важа Гаприндашвили, арестованный 9 ноября за незаконное пересечение границы Южной Осетии, в пятницу осужден местными судебными органами на один год и девять месяцев лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Об этом информирует imedinews.ge со ссылкой на главу Ассоциации адвокатов Грузии Давида Асатиани.

Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача, но Тбилиси категорически опровергает эти заявления. Более того, в Грузии утверждают, что Гаприндашвили во время войны 2008 года в одной из клиник Тбилиси лечил двух российских военных летчиков.

Тбилиси на разном уровне ставит вопрос освобождения врача. В основном тема обсуждается с зарубежными партнерами на уровне президента, премьер-министра, глав МИД и министерства по примирению. Эта тема затрагивалась и в формате переговоров спецпреда премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина.

В Грузии регулярно проводятся акции в поддержку известного врача-ортопеда. В том числе проводился митинг на границе Южной Осетии.



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