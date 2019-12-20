Виктории Боне дали смачную оплеуху

Так, накануне светская львица побывала на светском ужине дизайне Philipp Plein. На мероприятии она была вблестящем платье из кутюрной коллекции модельера и ярко-розовых туфлях.
После торжества Виктория сменила аутфит. Она переобулась в грубые ботинки на плоской подошве, а поверх сияющего наряда она накинула длинную коричневую шубу.
«С моей красавицей @emmasalimova Дорогая, я скоро вернусь. Жди! Как вам мой стиль? Это же платье с ботами, мне так нравится. Удобно-то как», – подписала Боня опубликованный на ее странице в социально сети Инстаграм снимок.
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Злопыхатели моментально стали проявлять себя в комментариях. В адрес знаменитости посыпались тонны критики, особенно хейтерам не понравилось меховое изделие, в которое облачилась Виктория. «Шуба не очень. Дело вкуса конечно, но она бабушкина», «Конкретно эта модель шубы не совсем сюда подходит», – высказывались недовольные пользователи Сети.
«Шуба выглядит чебурашкой», – отметил критик.
Верные поклонники встали на защиту Бони. «А мне шубка нравится – это классика! Человек красит одежду, а не наоборот», – подчеркнула фанатка.
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