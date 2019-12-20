Журнал Spiegel заподозрили в громкой фальсификации

Известного немецкого журналиста, бывшего корреспондента журнала Der Spiegel Ханса Ляйендекера подозревают в фальсификации, которая в 1993 году привела к отставкам главы МВД и генпрокурора Германии.

Бывшие чиновники и политики выдвинули серьезные обвинения против Der Spiegel и одного из самых известных журналистов Ханса Ляйендекера, передает RT со ссылкой на Bild.

Статья вышла в Der Spiegel 5 июля 1993 года и называлась «Убийство как казнь». Обвинение заключается в том, что источник, указанный автором, никогда не существовал. Ляйендекер, ссылаясь на «причастного чиновника», написал, что состоявший в террористической организации «фракция Красной Армии» Вольфганг Грамс был ликвидирован подразделением спецназа немецкой полиции GSG 9. Однако позже выяснилось, что Грамс покончил с собой, пока бойцы GSG 9 пытались его задержать.

Из-за скандала, поднятого статьей Der Spiegel, генпрокурор Александер фон Шталь и глава МВД Рудольф Зайтерс были отправлены в отставку. Сам Ляйендекер теперь признал, что сделал несколько серьезных ошибок при написании статьи.

«Лично я никогда не верил в версию господина Ляйендекера. Нужно обладать большой фантазией, чтобы поверить в это», – сообщил Зайтерс в недавнем интервью Bild. Похожее мнение высказал и фон Шталь: «Я всегда сомневался в том, что его «источники» существовали на самом деле. Это был фейк».

По словам бывшего правительственного координатора спецслужб Бернда Шмидбауэра, Der Spiegel и Ляйендекер «корчили из себя моралистов, но не являлись и не являются ими».

Это не первый подобный скандал. Год назад также выяснилось, что журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус выдумывал некоторые свои репортажи.

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