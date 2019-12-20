«Шахтер» заработал €47,2 млн за участие в еврокубках сезона 2018/19, «Динамо» – €16,4 млн

УЕФА на своем официальном сайте опубликовало отчеты за сезон 2018/19, в которых указаны суммы, распределенные между участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Шахтер» в прошлом сезоне заработал €46,65 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а также €555 тысяч за матчи 1/16 финала Лиги Европы, где донецкий клуб проиграл немецкому «Айнтрахту». Общая сумма, выплаченная «Шахтеру», составила около €47,2 млн.

«Динамо» получило €5,05 млн за участие в квалификации Лиги чемпионов, а также €11,35 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы и выход в 1/8 финала турнира, где киевский клуб проиграл лондонскому «Челси». Общая сумма, выплаченная «Динамо», составила около €16,4 млн.

Полтавская «Ворскла», которая также выступала в групповом этапе Лиги Европы 2018/19, получила €4,68 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Предполагаемый преступник, устроивший накануне стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Об этом его мать рассказала «Комсомольской правде» и Baza. СМИ называют подозреваемого, убитого после нападения, Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Его мать сообщила, что он работал сразу в нескольких охранных […]