«Шахтер» заработал €47,2 млн за участие в еврокубках сезона 2018/19, «Динамо» – €16,4 млн

УЕФА на своем официальном сайте опубликовало отчеты за сезон 2018/19, в которых указаны суммы, распределенные между участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Шахтер» в прошлом сезоне заработал €46,65 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а также €555 тысяч за матчи 1/16 финала Лиги Европы, где донецкий клуб проиграл немецкому «Айнтрахту». Общая сумма, выплаченная «Шахтеру», составила около €47,2 млн.
«Динамо» получило €5,05 млн за участие в квалификации Лиги чемпионов, а также €11,35 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы и выход в 1/8 финала турнира, где киевский клуб проиграл лондонскому «Челси». Общая сумма, выплаченная «Динамо», составила около €16,4 млн.
Полтавская «Ворскла», которая также выступала в групповом этапе Лиги Европы 2018/19, получила €4,68 млн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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