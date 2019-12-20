«Соберите все и сожгите»: Волочкова избавилась от вульгарных тряпок

20.12.2019, 14:05, Разное

Последние несколько недель
отставная балерина хвасталась, мол, в перерыве между выступлениями и репетициями
посещает модные шоурумы, общается со стилистами и бывает у портнихи. Звезда примеряла
наряды, которые ей пришлись по душе и демонстрировала их в «Сторис» своего «Инстаграм».

Как оказалось, Анастасия
Волочкова неспроста устроила забег по магазинам одежды. Звезда решила кардинально
сменить имидж. Бывшая прима приобрела несколько элегантных платьев и брючных
костюмов. Теперь знаменитость ежедневно показывает обновки в личном микроблоге,
приводя в восторг интернет-обывателей.

Подписчики не верят своим
глазам. Преображение Анастасии Волочковой многим пришлось по душе. Кто-то даже
отмечает, что старый гардероб танцовщицы, состоящий сплошь из откровенных платьев,
коротких шортиков и леопардовых футболок, необходимо сжечь прямо во дворе ее
дома.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Дек 2019 в 11:20 PST

«Ура Настя наконец-то!
Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивый
и соответствует погоде)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)»,
«Фея из сказки!!!Волшебно!!!👍», «Очень хорошо выглядите. Красивый костюм. Соберите все
футболочки с леопардом , джинсовые шортики и сожгите их!!!!», «ООО, появился
стиль интеллегентной женщины? Надолго?», «Анастасия, Вы поменяли свой стиль!
Это Вам к лицу! Рада за Вас!!!!», «Это красивее, чем в купальнике и на шпагате!
Совсем другая, элегантная, цвет костюма очень гармоничен с вами!!!», «Не верю
глазам своим!!! ОДЕТАЯ?!?!? А можно еще умыть?» – пишут поклонники Анастасии Волочковой.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Дек 2019 в 12:33 PST



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