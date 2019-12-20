«Соберите все и сожгите»: Волочкова избавилась от вульгарных тряпок

Последние несколько недель

отставная балерина хвасталась, мол, в перерыве между выступлениями и репетициями

посещает модные шоурумы, общается со стилистами и бывает у портнихи. Звезда примеряла

наряды, которые ей пришлись по душе и демонстрировала их в «Сторис» своего «Инстаграм».

Как оказалось, Анастасия

Волочкова неспроста устроила забег по магазинам одежды. Звезда решила кардинально

сменить имидж. Бывшая прима приобрела несколько элегантных платьев и брючных

костюмов. Теперь знаменитость ежедневно показывает обновки в личном микроблоге,

приводя в восторг интернет-обывателей.

Подписчики не верят своим

глазам. Преображение Анастасии Волочковой многим пришлось по душе. Кто-то даже

отмечает, что старый гардероб танцовщицы, состоящий сплошь из откровенных платьев,

коротких шортиков и леопардовых футболок, необходимо сжечь прямо во дворе ее

дома.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Дек 2019 в 11:20 PST

«Ура Настя наконец-то!

Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивый

и соответствует погоде)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)»,

«Фея из сказки!!!Волшебно!!!👍», «Очень хорошо выглядите. Красивый костюм. Соберите все

футболочки с леопардом , джинсовые шортики и сожгите их!!!!», «ООО, появился

стиль интеллегентной женщины? Надолго?», «Анастасия, Вы поменяли свой стиль!

Это Вам к лицу! Рада за Вас!!!!», «Это красивее, чем в купальнике и на шпагате!

Совсем другая, элегантная, цвет костюма очень гармоничен с вами!!!», «Не верю

глазам своим!!! ОДЕТАЯ?!?!? А можно еще умыть?» – пишут поклонники Анастасии Волочковой.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Дек 2019 в 12:33 PST

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