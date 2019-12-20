Роскосмос выделил НАСА места на «Союзе»

Роскосмос принял решение предоставить НАСА два места на кораблях «Союз-МС» для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года – весну 2021 года», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Напомним, в ноябре в ЦПК сообщили, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», которые отправятся к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.





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