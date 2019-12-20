Ксения Собчак отреагировала на фотографию Яны Рудковской в полупрозрачном платье. Ведущая поинтересовалась, почему продюсер не сделала еще более пикантный снимок.
Яна Рудковская, как и многие, старается подвести итоги уходящего года. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок в полупрозрачном голубом платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры звезды. В комментарии она сделала акцент на том, что ее тело прекрасно сохранилось, несмотря на то, что ей уже за 40. Знаменитость рассказала, что решила похвастаться своими ногами, поскольку именно такие фотографии в этом году собирали наибольшее количество лайков.
Ксения Собчак поинтересовалась у автора публикации, почему она не решилась на более откровенный снимок, поскольку нынешние тренды диктуют новые нравственные нормы, которые идут в разрез с моралью.
Подписчики вступились за Яну Рудковскую. Они посоветовали звезде не обращать внимания на подругу, которая всячески старается задеть любого оппонента. Фолловеры решили, что Собчак оставляет подобные комментарии с целью пиара.
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