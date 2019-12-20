В Украине с 20 декабря закрывают все игорные заведения, замаскированные под лотереи — приказ главы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 декабря потребовал от Национальной полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения, функционирующие под видом государственных лотерей. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр заявил на селекторном совещании.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем: отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе — обеспечить принятие соответствующих мер», — сказал Аваков.

Утром 20 декабря об этом же объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, по словам которого соответствующее решение Кабинет министров также принял в пятницу:

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит заявил, что только за минувшую ночь полиция закрыла 152 различных объектов игорного бизнеса.

Телеканал Настоящее Время уже рассказывал, что хотя игорный бизнес в Украине уже несколько лет как под запретом, во времена Януковича, отдельным документом на рынок были выпущены государственные лотереи. Команда беглого президента быстро монополизировала этот сектор, и киоски-казино стали легальны:

Активисты во многих украинских городах уверяли, что подобные «лотереи» приводят к росту преступности:

«Люди и так не имея больших денег, приходят туда выпившие, проигрывают деньги. И, чтобы отыграться, выходят на улицы в поисках легкой наживы и ловят прохожих, – рассказывал активист Петр Канарьян. – Цепочку могут сорвать или что-то еще «отжать».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Муж одной из самых заметных и ярких участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Саши Черно намекнул на уход из проекта. Иосиф Оганесян уверен, что они уже полностью «выполнили миссию», а вот его супруга с данным мнением категорически не согласна. В одном из недавних интервью Иосиф Оганесян сказал, что целью прихода на проект является построение отношений, и в […]