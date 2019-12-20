Путин отметил достижения в интеграции РФ и Белоруссии

Президент Владимир Путин при встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве выполнили не все пункты соглашения, но добились больших успехов в союзном строительстве.

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое – и мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все- таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», – сказал Путин, передает ТАСС.

Лукашенко согласился с мнением российского коллеги. «В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о Союзном государстве). Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у РФ с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной», – сообщил он.

По его словам, «это тоже достижение». «Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать», – согласился Лукашенко с Путиным.

Российский лидер обратил внимание на то, что когда Москва и Минск начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял 9 млрд долларов, а сейчас он – 35,5 млрд долларов. «Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, это для людей хорошая поддержка», – продолжил Путин.

Он также подчеркнул, что опыт, который РФ и Белоруссия приобрели вдвоем в рамках межгосударственного строительства, «широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС». «То есть это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров», – добавил он.

Лукашенко также перечислил достижения в рамках Союзного государства. В частности, он обратил внимание на то, что две страны «создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб, которые работают в контакте».

Коснувшись экономики и социальной сферы, белорусский лидер обратил внимание на то, что «сегодня Белоруссия не только покупает в РФ сырье, но и комплектующие, и на предприятиях РФ, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 млн россиян». «Представьте, сколько людей завязано на наш с вами товарооборот и производственную кооперацию», – сказал он.

В четверг Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о Союзном государстве РФ и Белоруссии.

7 декабря в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.

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