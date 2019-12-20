Турчинов указал территорию «исконно русских земель»

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что «исконно русские» земли «могут легко поместиться в пределах одной Московской области».
Так Турчинов отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина об «исконно русских землях» информирует портал «Цензор.Net».
По мнению бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, «если от РФ отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области».
Ранее во время ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с последствиями приходится современной России.
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