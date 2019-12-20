Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит

Российская певица Наргиз Закирова в интервью программе «Осторожно, Собчак!», которая выходит на YouTube-канале «Ксения Собчак», рассказала, что у продюсера Максима Фадеева было сугубо потребительское отношение к ней.

«Я не говорила, что он плохой продюсер. Я просто сказала, что этот человек потерял ко мне интерес как к артисту. Мы выступали вместе всего на нескольких мероприятиях, а виделись вообще раз в полгода», – рассказала она о характере их отношений.

По словам исполнительницы, она подписывала контракт с Фадеевым не глядя, поскольку была влюблена в его творчество и одержима его музыкой.

Закирова пожаловалась, что Фадеев не создавал для нее новых песен. Она добавила, что все снимки с Фадеевым, которые он публиковал в соцсетях, были сделаны во время их редких встреч в офисе.и заявила, что у продюсера начались проблемы с психикой.

«У человека что-то с психикой происходит. Мне жалко его. Это была секта!» – сказала Закирова о продюсерском центре Фадеева Malfa.

Наргиз Закирова родилась 6 октября 1971 года в Ташкенте.

В 2013 году она прошла три этапа отбора на американский The X-Factor. Поскольку организаторы не перезвонили ей, отправилась на российский проект «Голос». Она заняла второе место.

С Максимом Фадеевым Закирова сотрудничала с апреля 2014-го по август 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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