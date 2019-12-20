Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, лишил «Энергоатом» 100 млн грн – Корольчук

НАЭК «Энергоатом» подтвердил, что импорт электроэнергии из России, который начался из-за поправки нардепа от «Слуги народа» Андрея Геруса, приводит к убыткам госкомпании из-за введенных системным оператором ограничений на работу атомных электростанций (АЭС), заявил в Facebook член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Только за первую половину декабря убытки составляют почти 100 млн грн, поскольку «Энергоатом» произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать», – пишет эксперт.

По его информации, это стало следствием введения балансовых ограничений на работу АЭС со стороны системного оператора компании «Укрэнерго», причиной чего импорт электроэнергии из России вырос.

Корольчук привел слова и.о. президента «Энергоатома» Павла Павлишина, который заявил об ухудшении финансового положения компании.

«Приблизительно, средняя цена электроэнергии с учетом 10% на свободном рынке составляет 67–68 коп./кВт-час максимум. На сегодня кредитный портфель компании составляет 26 млрд грн, 13 млрд грн должен «Энергорынок». Сегодня кредитная задолженность по компании составляет 4,5 млрд грн грн. Положение компании крайне сложное», – сказал Павлишин на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, писал 13 декабря портал ExPro.

Корольчук заявил, что считает неприемлемой позицию профильного комитета Верховной Рады во главе с Андреем Герусом, который не только открыл коммерческий импорт электроэнергии из РФ, но и манипулирует общественным мнением по вопросу импорта электроэнергии из России.

«На этом фоне даже не удивляет равнодушное отношение энергетического комитета Верховной Рады во главе с Андреем Герусом к проблемам АЭС и «Энергоатома»… Все эти популистские заявления и законы будто бы об отмене импорта электроэнергии из России оказались очередной манипуляцией Геруса», – подытожил эксперт.

«Не прошло и полгода…»Як «Енергоатом» офіційно підтвердив, що імпорт електроенергії із Росії і Білорусії завдає… Posted by Yuriy Korolchuk on Neljapäev, 19. detsember 2019

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии». Издание «Главком» отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок «на сутки вперед» и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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