«Ненавидел КГБшников»: вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки

20.12.2019, 13:51, Разное

По словам Светланы, ее
39-летний сын вообще не употреблял алкоголь и не курил. Предпочитал чай с
шиповником и клюквой. Однако, как отметила женщина, в последнее время он был
очень раздражительным.

«Сын ненавидел КГБ-шников», —
приводит слова матери стрелка с Лубянки Youtube-канал Baza. Причин странной неприязни она не
знает. Кроме того, известно, что у Манюрова был варикоз, он принимал лекарства
от повышенного давления.

«Я
замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время… У него не
было свободного времени – у него работа и хобби», – рассказала мать устроившего
стрельбу в центре Москвы мужчины.

Удалось
поговорить о Манюрове и с соседями семьи. Люди утверждают, никогда не подумали
бы, что Евгений мог совершить такое преступление. По их словам, он всегда был
тихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образ
жизни и очень любил бабушку.

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич раскритиковал публикации в социальных сетях о перестрелке в центре Москвы у зданий ФСБ. «Есть еще один момент, о который мы постоянно говорим, – насколько должны быть готовы органы власти и силовые структуры давать реальную информацию. Сколько времени существовал в «Инстаграме» фейковый аккаунт fsb_official, который сыграл […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика