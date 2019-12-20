«Ненавидел КГБшников»: вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки

По словам Светланы, ее

39-летний сын вообще не употреблял алкоголь и не курил. Предпочитал чай с

шиповником и клюквой. Однако, как отметила женщина, в последнее время он был

очень раздражительным.

«Сын ненавидел КГБ-шников», —

приводит слова матери стрелка с Лубянки Youtube-канал Baza. Причин странной неприязни она не

знает. Кроме того, известно, что у Манюрова был варикоз, он принимал лекарства

от повышенного давления.

«Я

замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время… У него не

было свободного времени – у него работа и хобби», – рассказала мать устроившего

стрельбу в центре Москвы мужчины.

Удалось

поговорить о Манюрове и с соседями семьи. Люди утверждают, никогда не подумали

бы, что Евгений мог совершить такое преступление. По их словам, он всегда был

тихим и застенчивым, в компаниях с друзьями замечен не был, вел спокойный образ

жизни и очень любил бабушку.

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