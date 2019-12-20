В Москве мужчина забрался на Крымский мост

В четверг, 19 декабря, на Крымский мост в центре Москвы забрался человек. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.

Как передает РИА Новости, с мужчиной ведут переговоры сотрудники экстренных служб. Движение по Крымскому мосту частично перекрыто.

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