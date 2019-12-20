Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о домашнем насилии

Итоговую версию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия внесут в нижнюю палату парламента в январе 2020 года, сообщила один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
«До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается», – сказала она, передает ТАСС.
В четверг президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что имеет смешанные чувства относительно закона о борьбе с домашним насилием, подчеркнув при этом, что выступает за защиту детей и женщин.
Напомним, в РФ обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.
Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.
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