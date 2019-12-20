Мнение: Единая Россия на распутье: Куда и как двигаться дальше?

То, что происходит сегодня в России, современные социологи называют «периодом концептуальной неопределённости». Эта неопределённость видна невооружённым глазом и проявляется в разного рода противостояниях: от митингов на Болотной и на Поклонной, до споров «за Храм или за сквер» в Екатеринбурге.

Не прекращаются споры и в информационной среде. И в Сети, и на телевидении активизировались политологи, экономисты, историки, артисты всех мастей и национальностей, до хрипоты доказывающие свою правоту. Нормальные люди давно устали от этих бесконечных споров и перестали слушать «говорунов», а те, кто продолжают это делать, рискуют окончательно запутаться. Не имея своих чётких представлений о том, каким должно быть социальное обустройство нашего общего будущего, очень легко заблудиться в дебрях чужих представлений.

Ролик с выступлением Сергея Михеева, одного из немногих политологов, кто последовательно говорит разумные вещи, попался мне на глаза случайно.

Вот ютубовская ссылка: https://youtu.be/b67APZ5RF4g

В двух словах для тех, кто не желает терять время на очередную «соловьёвскую говорильню»: ведущий позволил Михееву высказаться, а тот фактически прямым текстом предупредил народ, что партия власти с красивым названием «Единая Россия» не знает, куда ей двигаться дальше.

Как и следовало ожидать, разговор на серьёзную тему служения Отечеству был сведен шоуменами к банальному соревнованию в лингвистике. Райхельгауз, Станкевич и прочие «говоруны» с подачи ведущего принялись играть словами: «служение», «служба», «прислуживание».

Это всё безумно интересно, но тут же закралась мысль: «замылят» ведь на корню обсуждение важнейшего вопроса! Как бы снова не получилось так, что одни будут реально служить Отечеству, а другие только делать вид, что служат? А третьи будут, как и прежде, им прислуживать, а четвёртые и пятые будут прислуживать тем, кто находится этажом выше, надеясь со временем туда попасть, и так далее, и тому подобное…

Сергей Михеев прав на все 100% – такое положение вещей было предопределено давно, ещё до развала страны, когда особо деятельные граждане, имеющие возможность урвать (это уменьшительно-ласкательное слова «украсть») свой кусок «Отечества», воспользовались своим преимуществом перед теми, кто привык скромно жить и честно работать. Именно тогда произошёл «естественный отбор», если можно так так назвать безобразие, творившееся в стране в «лихие 90-е»: одни зажили припеваючи, а другие стали потихоньку вымирать.

В результате всех политических и экономических потрясений и катаклизмов русская цивилизация едва не загнулась. Во всяком случае, перестала развиваться. Общество расслоилось, а как известно, любое социальное расслоение чревато тем, что если образовавшиеся слои как следует потереть друг о друга, то можно получить социальный взрыв – «бессмысленный и беспощадный русский бунт».

Понимают ли это там, наверху? Безусловно, но там, во властных структурах, есть свои течения. Кто-то, особо не афишируя свою работу и не пиарясь на всевозможных ток-шоу, просто делает своё дело, принося пользу обществу. А кто-то, как и прежде, только разглагольствует об этом, на самом деле не представляя куда и как двигаться дальше.

Вперёд, Россия! Или таки назад?

Очевидно одно: «Единая Россия», не имея ясно выраженной цели, действительно топчется на месте, словно ожидая команды сверху «Вперёд, Россия». А куда вперёд? В капиталистическое будущее или в социалистическое прошлое? Реанимировать СССР или Российскую Империю? Или же совершенствовать нынешнюю «демократию»? Жить, как и прежде, от одних выборов до других, более демократичных выборов? Ещё Марк Твен иронично заметил, что если бы от выборов что-то зависело, то нас бы туда не пустили.

Наивно полагать, что новая команда управленцев, подготовленная старой «элитой», придя ей же на смену, построит для нас светлое и уютное социальное жилище – у каждого из них своё представление о том, что этому народу нужно. Да и мечты у каждого из нас разные – всем не угодишь…

Не менее наивно думать, что достаточно переписать Конституцию, и всё станет на свои места. Не станет, а если станет, то ненадолго.

Вопрос «какое государство и на каких принципах мы будем строить в 21-м веке?» так и висит в воздухе, а внятного ответа на него до сих пор нет. Власть молчит – и ТВ-шоу продолжаются. Как долго может тянуться такое неопределённое состояние?

Народ у нас, конечно, терпеливый, но на мякине его не проведёшь – всё это мы уже проходили и не один раз. Люди чётко усвоили, что все красивые обещания о неизбежном экономическом процветании и социально справедливой жизни, как и возвышенные слова о служении Отечеству, звучащие со стороны всевозможных СМИ, приобретают совсем другой оттенок, как только представители новой «элиты» добираются до власти.

Дело не только в экономике и не только в выполнении или невыполнении обещаний, данных нашему народу многонациональному народу, которому придумали название «глубинный». Гражданам требуется идея справедливого мироустройства и знания для того, чтобы эту идею воплотить в жизнь.

Однако, не всё так безнадёжно. России всё-таки повезло: именно здесь, чуть более тридцати лет назад, эта самая идея родилась.

Концепция

Речь идёт о Концепции Общественной Безопасности – программе эволюционного развития Русской цивилизации в 21-м веке.

Вcё, что связано с КОБ, сегодня окутано массой сплетен, слухов, домыслов и откровенных небылиц, разбираться с которыми людям попросту некогда, а в СМИ, как мы уже успели заметить, говорят о чём угодно, но только не об отечественной Концепции.

«Говоруны» из соловьёвской студии, конечно же, прекрасно осведомлены о её существовании. Ещё в 95-м году Концепция успешно прошла важный этап парламентских слушаний. И так же успешно была «замылена», а знаете, почему?

Да потому, что наши «элитарии» в меру своей нравственности не способны осмыслить одной простой вещи: общей платформой для «Единой России», «Справедливой России», коммунистов, ЛДПР-щиков, православных, мусульман и всех-всех-всех остальных, может стать только «концепция человечности».

Именно на основе идеи развития полноценного, здорового, во всех смыслах, человеческого общества можно смело выстраивать единое для всех будущее, не боясь «народного бунта». Идея справедливого мироустройства испокон веков близка русскому народу и будет с радостью принята подавляющим большинством наших граждан. И не только наших – но это уже головная боль «элитариев» ближнего зарубежья.

По всей видимости, в Кремле действительно начинают осознавать, что им нужно предложить народу что-нибудь такое, чтобы концептуальная неопределённость прекратилась, и Россия, взяв устойчивый курс, смогла бы наконец уверенно двинуться вперёд. Вероятней всего, они также понимают, что на текущий момент не существует другой, более тщательно продуманной и хорошо взвешенной теории управления современными, сложными социальными суперсистемами. Только КОБ и ДОТУ, взятые за основу, могут помочь уравновесить все здоровые силы современного общества. Но, в силу своих внутренних течений и противостояний, там, наверху не могут пока определиться, под каким именно соусом преподнести людям глобальную идею.

По логике происходящих событий, жизнь сама должна заставить их озвучить концептуальную программу, но всё-таки есть несколько тревожных моментов.

Время стремительно уходит, и ждать, пока там наверху разберутся, куда и как им грести – совершенно бессмысленно.

И потом, если вдруг кремлёвские течения сложатся как-то не так, то есть вероятность, что Концепцию могут снова от народа «замылить». «Говоруны» лихо научились забалтывать доверчивых граждан, а садиться за учебники, чтобы самим для начала разобраться в том, что предлагается в Концепции, не хотят или не могут – что, в общем-то, особого значения не имеет.

Книга, которую я хочу вам предложить не претендует на роль учебника. Это литература другого плана, художественного. Можно сказать так: это вымышленная история о том, как созрела идея создать книгу, ставшую со временем учебником для многих здравомыслящих людей.

Алгоритмы, или Ошибка в коде

Задача, которую я поставил перед собой, начиная работать над книгой, с одной стороны, очень проста – привлечь как можно больше людей к социологическим вопросам. Чтобы они задумались о целях, на к которые должно быть ориентировано государство, о приоритетах этих целей и о том, какие реальные средства и методы управления для достижения этих целей могут быть использованы.

На мой взгляд очень важно, чтобы каждый человек мог самостоятельно оценить качество государственного управления и чётко определять границу между грамотным управлением и манипулированием человеческим сознанием или даже подсознанием.

Но достучаться до читателя сегодня не так-то просто – в море информации, которая накапливается, как снежный ком, пробиться к мыслящему человеку невероятно сложно. Однако и людей, пытающихся разобраться в процессах, происходящих в современном обществе, становится всё больше и больше, поэтому, решая свою задачу, я ориентировался, прежде всего на эту категорию читателей.

О чём книга?

Мою первую книгу задуманного цикла «Алгоритмы» смело можно отнести к новому жанру, который я назвал концептуальной фантазией. Это нечто среднее между научной фантастикой и мистикой, между сказкой для взрослых и философской абстракцией. В книге много символизма, который тесно переплетается со сложившейся реальностью, в ней много вымысла, но я старался соблюдать меру, и насколько мне это удалось – решат сами читатели.

Народное финансирование

Изначально планировалось издать книгу в бумажном варианте, но это вариант оказался самым длительным и дорогостоящим, и я решил от него отказаться. Книга будет издана в электронном формате, а для читателей-гурманов, привыкших держать в руках бумажную книгу, предоставится возможность заказать «живой», напечатанный типографским способом экземпляр.

Первый шаг уже сделан – рукописный вариант книги выложен в Сеть на открытых, общедоступных площадках, таких как Конт, Разумей, Планета КОБ. Заканчивается работа и над собственным сайтом, где в ближайшее время книга будет опубликована.

Но рукопись любого автора и любого произведения нуждается в предварительной редакторской обработке – читатель должен получить качественный литературно-художественный текст.

Поэтому, на платформе Планета.ру продолжается проект по сбору средств для оплаты труда литературного редактора. Со всеми расценками и предварительными расчётами можно ознакомиться там же, в разделе FAQ.

Итак. Приглашаю всех принять участие в проекте новых «меценатов России и ближнего зарубежья». Ну, и дальнего, безусловно, тоже. )

Вот ссылка на краудфандинговый проект: https://planeta.ru/campaigns/9…

Поддержите информационно или материально это авторское начинание. Уверен: если не пытаться в этой жизни что-то изменить, то ничего в ней и не изменится.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич раскритиковал публикации в социальных сетях о перестрелке в центре Москвы у зданий ФСБ. «Есть еще один момент, о который мы постоянно говорим, – насколько должны быть готовы органы власти и силовые структуры давать реальную информацию. Сколько времени существовал в «Инстаграме» фейковый аккаунт fsb_official, который сыграл […]