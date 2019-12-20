Мнение: Определён путь развития России на ближайшие 15 лет

19/12/2019 — 04:49 tomcatРоссия





На этой неделе про­изо­шло несколь­ко важных со­бы­тий, ко­то­рые, как во­дит­ся, по­то­ну­ли в шуме пустых но­во­стей. А ведь они со­вер­шен­но чётко ука­зы­ва­ют на то, чем будет жить страна в бли­жай­шие 15 лет. Да­вай­те раз­бе­рём их вместе, и поймем, как это ка­са­ет­ся каж­до­го из нас.

Время вперёд № 374.

Время но­во­стей

Ракета-но­си­тель «Союз-2.1б» стар­то­ва­ла с кос­мо­дро­ма Пле­сецк и вывела на орбиту на­ви­га­ци­он­ный спут­ник «ГЛО­НАСС-М».

Чуть ранее ракета-но­си­тель «Союз-2.1а» с гру­зо­вым ко­раб­лем «Про­гресс МС-13» успеш­но стар­то­ва­ла с кос­мо­дро­ма Бай­ко­нур.

В Яро­слав­ской об­ла­сти от­кры­то круп­ней­шее в России про­из­вод­ство ло­па­ток турбин для авиа­ци­он­ных, мор­ских и про­мыш­лен­ных дви­га­те­лей. Объём ин­ве­сти­ций пре­вы­сил 3 млрд рублей.

В это время за­вер­ше­на опытно-про­мыш­лен­ная экс­плу­а­та­ция первой рос­сий­ской га­зо­вой тур­би­ны боль­шой мощ­но­сти ГТД-110М. Той самой, ко­то­рая должна за­ме­нить тур­би­ны «Сименс». Запуск се­рий­но­го про­из­вод­ства на­ме­чен на сле­ду­ю­щий год.

В Санкт-Пе­тер­бур­ге на хо­до­вые ис­пы­та­ния вышел самый мощный ле­до­кол в мире «Арк­ти­ка». А тем вре­ме­нем на Бал­тий­ском заводе на­ча­лась резка ме­тал­ла уже для тре­тье­го ле­до­ко­ла дан­но­го про­ек­та.

В Бу­ря­тии от­кры­та новая сол­неч­ная элек­тро­стан­ция. Ана­ло­гич­ные – в Аст­ра­хан­ской и Орен­бург­ской об­ла­стях.

В Нижнем Нов­го­ро­де открыт завод по пе­ре­ра­бот­ке пла­сти­ко­вых от­хо­дов.

В Ле­нин­град­ской об­ла­сти – круп­ный завод рас­тво­ри­мо­го кофе за 6,5 млрд руб. и гриб­ной ком­плекс за 5,5 млрд руб.

В Твер­ской об­ла­сти – первая оче­редь ком­би­кор­мо­во­го завода.

В Мос­ков­ской об­ла­сти – завод кормов для жи­вот­ных.

В Бел­го­род­ской об­ла­сти на са­хар­ном заводе от­кры­лась круп­ней­шая в стране линия сто­и­мо­стью около 6 млрд руб.

В Ря­зан­ской об­ла­сти – круп­ная мо­лоч­ная ферма за 4,5 млрд руб.

В Са­ра­тов­ской об­ла­сти – мо­лоч­ная ферма.

В Туль­ской об­ла­сти – ов­це­вод­че­ский ком­плекс.

В Вол­го­град­ской об­ла­сти — круп­ный блок теп­лич­но­го ком­плек­са.

Со­бы­тие первое

Самое важное – обычно самое скуч­ное.

Вот и теперь почти никто не об­ра­тил вни­ма­ния на про­шед­ший в Санкт-Пе­тер­бур­ге меж­ду­на­род­ный арк­ти­че­ский форум. И уж тем более на со­об­ще­нии о том, что за­вер­ше­на работа над про­ек­том стра­те­гии раз­ви­тия Арк­ти­че­ской зоны до 2035 года, ко­то­рый теперь ляжет на под­пись пре­зи­ден­ту.

А ведь до­ку­мент пред­по­ла­га­ет тек­то­ни­че­ские сдвиги в нашей жизни – запуск несколь­ких сотен сред­них и круп­ных про­ек­тов с со­зда­ни­ем до 200 тыс. новых ра­бо­чих мест на Севере.

Можно было бы по­счи­тать всё это чи­нов­ни­чьим трёпом, но на самом деле как ми­ни­мум по­след­ние 10 лет мы уже вовсю дви­жем­ся в Арк­ти­ку. Мало кто знает, что се­год­ня 91% добычи газа в России про­ис­хо­дит в Арк­ти­че­ской зоне. Там же со­сре­до­то­че­ны его самые круп­ные запасы. И не только газа, но и нефти, ме­тал­лов, угля и других ре­сур­сов. И здесь пора пе­рей­ти ко вто­ро­му важ­но­му со­бы­тию.

Со­бы­тие второе

Неве­ро­ят­но скуч­ная на­уч­ная статья рос­сий­ских учёных о гео­ло­ги­че­ской ис­то­рии Арк­ти­че­ской зоны была опуб­ли­ко­ва­на недав­но в ав­то­ри­тет­ном из­да­нии. Между тем, она по­вы­ша­ет шансы России при­со­еди­нить к себе неболь­шой ку­со­чек пла­не­ты, пре­вы­ша­ю­щий по раз­ме­рам пло­щадь Гер­ма­нии и Фран­ции вместе взятых.

Мы уже рас­ска­зы­ва­ли, что на­чи­ная с 2001 года мы пы­та­ем­ся до­ка­зать в ООН свои права на до­пол­ни­тель­ную арк­ти­че­скую тер­ри­то­рию, ко­то­рая со­дер­жит до 10 млрд тонн услов­но­го топ­ли­ва и другие бо­гат­ства. В статье при­ве­де­ны убе­ди­тель­ные до­ка­за­тель­ства того, что под­вод­ные хребты Ло­мо­но­со­ва и Мен­де­ле­е­ва яв­ля­ют­ся частью нашего кон­ти­нен­та, а значит, и наша эко­но­ми­че­ская зона го­раз­до об­шир­нее.

Такому факту про­ти­вят­ся другие арк­ти­че­ские го­су­дар­ства, но по­след­нее слово будет за ООН, где уже почти 20 лет изу­ча­ют нашу заявку. И весной этого года мы до­би­лись успеха – под­ко­мис­сия ООН пред­ва­ри­тель­но одоб­ри­ла наши при­тя­за­ния. Теперь пред­сто­ит изу­чить новые до­ка­за­тель­ства из опуб­ли­ко­ван­ной статьи и наши шанс на успех растут как ни­ко­гда. Ко­неч­но, мало за­явить, что тер­ри­то­рия яв­ля­ет­ся нашей. Это нужно ещё и под­твер­дить се­рьёз­ны­ми ар­гу­мен­та­ми.

Со­бы­тие третье

Можно вла­деть каким угодно добром по бу­ма­гам, но оно будет на самом деле твоим только, если ты спо­со­бен его за­щи­щать. На самом се­вер­ном во­ен­ном аэро­дро­ме в России и в мире на Земле Франца-Иосифа с 2006 года кипит работа. Здесь вос­ста­нав­ли­ва­ют то, что было раз­ру­ше­но в 90-ые – уни­каль­ную ме­тео­стан­цию, по­гран­за­ста­ву, по­стро­и­ли первую базу «Арк­ти­че­ский три­лист­ник» и, глав­ное, ре­кон­стру­и­ро­ва­ли взлёт­но-по­са­доч­ную полосу.

Сна­ча­ла её удли­ни­ли до 2,5 км, а теперь, как со­об­ща­ет дат­ская раз­вед­ка, удли­ня­ют до 3,5. А это уже се­рьёз­но, так как аэро­порт сможет при­ни­мать стра­те­ги­че­скую авиа­цию. Для на­дёж­но­сти на этой неделе в Мур­ман­ской об­ла­сти на боевое де­жур­ство за­сту­пил ди­ви­зи­он арк­ти­че­ских зе­нит­ных ра­кет­ных ком­плек­сов «Тор-М2ДТ».

Чуть ранее на ар­хи­пе­лаг Новая Земля по­став­ле­ны ком­плек­сы С-400, на Чу­кот­ке бе­ре­го­вой ком­плекс «Ба­сти­он» впер­вые в ис­то­рии вы­пол­нил пуск кры­ла­той ракеты «Оникс». На этой неделе «Ом­ск­транс­маш» пол­но­стью вы­пол­нил мас­штаб­ный го­со­бо­рон­за­каз по по­став­ке «арк­ти­че­ских» танков Т-80БВМ.

И так далее. А ведь эта работа велась де­ся­ти­ле­ти­я­ми – раз­ра­ба­ты­ва­лись, ис­пы­ты­ва­лись и внед­ря­лись уни­каль­ные ма­те­ри­а­лы и ком­по­нен­ты для службы в арк­ти­че­ских усло­ви­ях, про­ис­хо­ди­ло пе­ре­во­ору­же­ние и только сейчас стало воз­мож­ным все­рьёз го­во­рить о даль­ней­ших планах про­мыш­лен­но­го осво­е­ния Арк­ти­ки.

Потому что, если ты не за­щи­ща­ешь своё добро, оно тебе не при­над­ле­жит. Теперь о людях.

Время Че­ло­ве­ка

Место под ту самую авиа­ба­зу на ар­хи­пе­ла­ге Новая Земля ещё 1947 году выбрал на­чаль­ник по­ляр­ной авиа­ции Герой Со­вет­ско­го Союза Илья Пав­ло­вич Ма­зу­рук. Имя его се­год­ня вспо­ми­на­ют не часто, но такие люди нам скоро очень по­на­до­бят­ся снова. Ма­зу­рук был участ­ни­ком Со­вет­ско-фин­ской и Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной Войны, но звание Героя СССР по­лу­чил за му­же­ство и ге­ро­изм, про­яв­лен­ные при вы­сад­ке первой дрей­фу­ю­щей на­уч­ной стан­ции «Се­вер­ный полюс-1» в 1937 году.

В годы войны Ма­зу­рук воз­глав­лял по­ляр­ную авиа­цию, лично освоил трассу Алсиб, по ко­то­рой из Аляски в Крас­но­ярск пе­ре­го­ня­ли аме­ри­кан­ские са­мо­лё­ты. Со­вер­шил 254 полёта на дрей­фу­ю­щие стан­ции (этот рекорд так и не побит), а в 1956 году первым в мире осу­ще­ствил фан­та­сти­че­скую по­сад­ку са­мо­лё­та Ан-2 на вер­ши­ну айс­бер­га в Ан­тарк­ти­де. Этот че­ло­век внёс неоце­ни­мый вклад в осво­е­ние се­вер­ных тер­ри­то­рий нашей страны. Часто го­во­рят, что се­год­ня «таких людей уже не делают». Может быть и так, но при­дёт­ся начать.

Ре­пли­ка автора

«Арк­ти­ка – это рус­ский космос.

Те тех­но­ло­гии, ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся, на­при­мер, при глу­бо­ко­вод­ном бу­ре­нии по своей слож­но­сти мало чем от­ли­ча­ют­ся от тех тех­но­ло­гий, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в кос­мо­се.

Если нам удаст­ся до­ве­сти до ума проект под­вод­но­го ав­то­ном­но­го ком­плек­са по добыче по­лез­ных ис­ко­па­е­мых, ко­то­рый несколь­ко по­след­них лет раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся в ЦКБ «Рубин», то мы сможем в бу­ду­щем стро­ить такие же ком­плек­сы, на­при­мер, на Луне.

Это ка­жет­ся фан­та­сти­кой, но ещё 20 лет назад никто из нас не мог по­ве­рить, что в нашем кар­мане будет уме­щать­ся ми­ни­а­тюр­ное устрой­ство, ко­то­рое будет со­че­тать в себе функ­ции те­ле­фо­на, те­ле­ви­зо­ра, радио, почты и биб­лио­те­ки.

Но куда важнее зна­че­ние Арк­ти­ки, как рус­ско­го кос­мо­са, в ми­ро­воз­зрен­че­ском плане; кос­мо­са, как про­стран­ства сво­бо­ды духа, где че­ло­век сбра­сы­ва­ет с себя ме­щан­ские оковы и снова вспо­ми­на­ет, что он яв­ля­ет­ся твор­цом.

И неваж­но, что при этом он творит – сва­ри­ва­ет между собой куски ме­тал­ла, про­ек­ти­ру­ет се­вер­ный город или атом­ную элек­тро­стан­цию, управ­ля­ет бес­пи­лот­ни­ком или ле­до­ко­лом.

Важно, что при том он вновь об­ре­та­ет смысл жизни в кол­лек­тив­ном твор­че­стве во имя единой цели. И видит вокруг себя таких же людей, ко­то­рые как единый ор­га­низм про­кла­ды­ва­ют своей стране дорогу в бу­ду­щее.

Арк­ти­ка даёт нам уни­каль­ный ис­то­ри­че­ский шанс – вновь по­чув­ство­вать себя твор­ца­ми.

https://www.youtube.com/watch?…

Рас­ши­рить гра­ни­цы им­пе­рии без войн и кро­во­про­ли­тия. По­ка­зать всему миру, что мы не ра­зу­чи­лись тво­рить чудеса. До­гнать и обо­гнать ни США, ни Китай, а самих себя в про­шлом. По­это­му Арк­ти­ка — это не только ко­лос­саль­ные воз­мож­но­сти, но и огром­ный вызов для каж­до­го из нас. Но я уверен, что мы обя­за­тель­но спра­вим­ся».

Ав­тор­ство: https://aftershock.news/?q=nod…

Копия чужих ма­те­ри­а­лов

Источник: Конт

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