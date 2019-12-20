Мнение: Определён путь развития России на ближайшие 15 лет

19/12/2019 — 04:49 tomcatРоссия
На этой неделе произошло несколько важных событий, которые, как водится, потонули в шуме пустых новостей. А ведь они совершенно чётко указывают на то, чем будет жить страна в ближайшие 15 лет. Давайте разберём их вместе, и поймем, как это касается каждого из нас.
Время вперёд № 374.
Время новостей
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту навигационный спутник «ГЛОНАСС-М».
Чуть ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» успешно стартовала с космодрома Байконур.
В Ярославской области открыто крупнейшее в России производство лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Объём инвестиций превысил 3 млрд рублей.
В это время завершена опытно-промышленная эксплуатация первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Той самой, которая должна заменить турбины «Сименс». Запуск серийного производства намечен на следующий год.
В Санкт-Петербурге на ходовые испытания вышел самый мощный ледокол в мире «Арктика». А тем временем на Балтийском заводе началась резка металла уже для третьего ледокола данного проекта.
В Бурятии открыта новая солнечная электростанция. Аналогичные – в Астраханской и Оренбургской областях.
В Нижнем Новгороде открыт завод по переработке пластиковых отходов.
В Ленинградской области – крупный завод растворимого кофе за 6,5 млрд руб. и грибной комплекс за 5,5 млрд руб.
В Тверской области – первая очередь комбикормового завода.
В Московской области – завод кормов для животных.
В Белгородской области на сахарном заводе открылась крупнейшая в стране линия стоимостью около 6 млрд руб.
В Рязанской области – крупная молочная ферма за 4,5 млрд руб.
В Саратовской области – молочная ферма.
В Тульской области – овцеводческий комплекс.
В Волгоградской области — крупный блок тепличного комплекса.
Событие первое
Самое важное – обычно самое скучное.
Вот и теперь почти никто не обратил внимания на прошедший в Санкт-Петербурге международный арктический форум. И уж тем более на сообщении о том, что завершена работа над проектом стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, который теперь ляжет на подпись президенту.
А ведь документ предполагает тектонические сдвиги в нашей жизни – запуск нескольких сотен средних и крупных проектов с созданием до 200 тыс. новых рабочих мест на Севере.
Можно было бы посчитать всё это чиновничьим трёпом, но на самом деле как минимум последние 10 лет мы уже вовсю движемся в Арктику. Мало кто знает, что сегодня 91% добычи газа в России происходит в Арктической зоне. Там же сосредоточены его самые крупные запасы. И не только газа, но и нефти, металлов, угля и других ресурсов. И здесь пора перейти ко второму важному событию.
Событие второе
Невероятно скучная научная статья российских учёных о геологической истории Арктической зоны была опубликована недавно в авторитетном издании. Между тем, она повышает шансы России присоединить к себе небольшой кусочек планеты, превышающий по размерам площадь Германии и Франции вместе взятых.
Мы уже рассказывали, что начиная с 2001 года мы пытаемся доказать в ООН свои права на дополнительную арктическую территорию, которая содержит до 10 млрд тонн условного топлива и другие богатства. В статье приведены убедительные доказательства того, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются частью нашего континента, а значит, и наша экономическая зона гораздо обширнее.
Такому факту противятся другие арктические государства, но последнее слово будет за ООН, где уже почти 20 лет изучают нашу заявку. И весной этого года мы добились успеха – подкомиссия ООН предварительно одобрила наши притязания. Теперь предстоит изучить новые доказательства из опубликованной статьи и наши шанс на успех растут как никогда. Конечно, мало заявить, что территория является нашей. Это нужно ещё и подтвердить серьёзными аргументами.
Событие третье
Можно владеть каким угодно добром по бумагам, но оно будет на самом деле твоим только, если ты способен его защищать. На самом северном военном аэродроме в России и в мире на Земле Франца-Иосифа с 2006 года кипит работа. Здесь восстанавливают то, что было разрушено в 90-ые – уникальную метеостанцию, погранзаставу, построили первую базу «Арктический трилистник» и, главное, реконструировали взлётно-посадочную полосу.
Сначала её удлинили до 2,5 км, а теперь, как сообщает датская разведка, удлиняют до 3,5. А это уже серьёзно, так как аэропорт сможет принимать стратегическую авиацию. Для надёжности на этой неделе в Мурманской области на боевое дежурство заступил дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».
Чуть ранее на архипелаг Новая Земля поставлены комплексы С-400, на Чукотке береговой комплекс «Бастион» впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс». На этой неделе «Омсктрансмаш» полностью выполнил масштабный гособоронзаказ по поставке «арктических» танков Т-80БВМ.
И так далее. А ведь эта работа велась десятилетиями – разрабатывались, испытывались и внедрялись уникальные материалы и компоненты для службы в арктических условиях, происходило перевооружение и только сейчас стало возможным всерьёз говорить о дальнейших планах промышленного освоения Арктики.
Потому что, если ты не защищаешь своё добро, оно тебе не принадлежит. Теперь о людях.
Время Человека
Место под ту самую авиабазу на архипелаге Новая Земля ещё 1947 году выбрал начальник полярной авиации Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук. Имя его сегодня вспоминают не часто, но такие люди нам скоро очень понадобятся снова. Мазурук был участником Советско-финской и Великой Отечественной Войны, но звание Героя СССР получил за мужество и героизм, проявленные при высадке первой дрейфующей научной станции «Северный полюс-1» в 1937 году.
В годы войны Мазурук возглавлял полярную авиацию, лично освоил трассу Алсиб, по которой из Аляски в Красноярск перегоняли американские самолёты. Совершил 254 полёта на дрейфующие станции (этот рекорд так и не побит), а в 1956 году первым в мире осуществил фантастическую посадку самолёта Ан-2 на вершину айсберга в Антарктиде. Этот человек внёс неоценимый вклад в освоение северных территорий нашей страны. Часто говорят, что сегодня «таких людей уже не делают». Может быть и так, но придётся начать.
Реплика автора
«Арктика – это русский космос.
Те технологии, которые применяются, например, при глубоководном бурении по своей сложности мало чем отличаются от тех технологий, которые используются в космосе.
Если нам удастся довести до ума проект подводного автономного комплекса по добыче полезных ископаемых, который несколько последних лет разрабатывается в ЦКБ «Рубин», то мы сможем в будущем строить такие же комплексы, например, на Луне.
Это кажется фантастикой, но ещё 20 лет назад никто из нас не мог поверить, что в нашем кармане будет умещаться миниатюрное устройство, которое будет сочетать в себе функции телефона, телевизора, радио, почты и библиотеки.
Но куда важнее значение Арктики, как русского космоса, в мировоззренческом плане; космоса, как пространства свободы духа, где человек сбрасывает с себя мещанские оковы и снова вспоминает, что он является творцом.
И неважно, что при этом он творит – сваривает между собой куски металла, проектирует северный город или атомную электростанцию, управляет беспилотником или ледоколом.
Важно, что при том он вновь обретает смысл жизни в коллективном творчестве во имя единой цели. И видит вокруг себя таких же людей, которые как единый организм прокладывают своей стране дорогу в будущее.
Арктика даёт нам уникальный исторический шанс – вновь почувствовать себя творцами.
https://www.youtube.com/watch?…
Расширить границы империи без войн и кровопролития. Показать всему миру, что мы не разучились творить чудеса. Догнать и обогнать ни США, ни Китай, а самих себя в прошлом. Поэтому Арктика — это не только колоссальные возможности, но и огромный вызов для каждого из нас. Но я уверен, что мы обязательно справимся».
Авторство: https://aftershock.news/?q=nod…
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Источник: Конт
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