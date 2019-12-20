Примирить принцев Гарри и Уильяма сможет только Кейт Миддлтон, считает королевский эксперт Кейт Николс. Её мнение разделяют многие приближенные к семье Елизаветы II специалисты.
Напряженность в отношениях между братьями возникла в связи с появлением Меган Маркл. На правах старшего Уильям посоветовал младшему не торопиться с женитьбой на американской актрисе после непродолжительного знакомства. В отличие от рассудительного брата, Гарри с восторгом принял его жену и даже называл Кейт Миддлтон сестрой. Не прислушавшись к советам наследного принца, он женился на Маркл. Поведение герцогини Сассекской, нарушавшей королевские традиции, вызвало негативное отношение к ней у значительной части британских подданных, в том числе не понравилось оно и принцу Уильяму. Все детали ухудшения взаимоотношений некогда дружных детей принцессы Дианы достаточно подробно освещались в СМИ, как и попытки герцогини Кембриджской изменить ситуацию. Ссора негативно сказывалась на роли королевской семьи в жизни страны. Для многих она является символом единения нации и образцом моральных ценностей.
Перечисляя попытки супруги Уильяма возвратить мир, эксперт Кейт Николс приходит к выводу, что только ее деятельность в этом направлении способна повлиять на братьев. Безусловный авторитет будущей королевы, а именно так её видят многие британцы, поможет справиться с нелегкой задачей.
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