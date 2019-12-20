Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей депрессии

Сын Дмитрия Нагиева пояснил о причинах своей депрессии. Он пожаловался на свою метеозависимость и плохую погоду, которая держится в Москве уже довольно продолжительное время.

30-летний Нагиев-младший, как и многие другие москвичи, недоволен сложившейся погодной ситуацией в столице. Декабрь этого года выдался достаточно теплым, напоминая больше осень, нежели зиму. Отсутствие снега делает все вокруг серым и нерадостным, что негативно сказывается на настроении жителей.

Кирилл Нагиев выбрал актерский путь по примеру отца. Недавно состоялась премьера фильма «Холоп», где он сыграл Алексея Барчука. Одна из знаковых ролей была исполнена им в фильме «Бригада. Наследник», где он сыграл Филиппа, лучшего друга главного героя.



Несмотря на развод родителей, Нагиев-младший сохранил теплые отношения с отцом. Он родился в браке известного актера с ведущей радиостанции «Европа плюс» Алисой Шер в 1989 году. Пара развелась, когда Кириллу Нагиеву было 18 лет.

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