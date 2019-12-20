Автоновости: Появились первые изображения новейшего Volkswagen Caddy

Опубликованы первые дизайнерские эскизы: фирма пообещала, что семейство станет более спортивным и приспособленным к обыденной жизни. Отмечено, что «все еще может поменяться», но примерная дата дебюта Caddy уже названа.

"Одно можно сказать наверняка: ни один винт не останется нетронутым" – такое заявление сделано в официальном пресс-коммюнике "Фольксвагена". Публикация же эскизов названа "предрождественским подарком". Судя по всему, в Volkswagen рассчитывают, что смена поколений Caddy, вместе с которой несколько изменится и идеология семейства, расширит его аудиторию.

Volkswagen показал обновленный кроссовер Teramont

Эскизы изображают пока только грузовую версию фургона, хотя семейство включает еще и пассажирский "каблучок". Однако и по этим эскизам можно сделать вывод об основных изменениях в дизайне будущей новинки. Volkswagen Caddy обзаведется, к примеру, полностью новым – и заметно более агрессивным оформлением передней части, динамичным силуэтом и огромным стеклом сзади.

Последний элемент, по всей видимости, будет предлагаться в качестве опции: производитель уже пообещал сохранить на серийной модели традиционные распашные цельнометаллические двери. Вероятнее всего, опцией станет и полностью светодиодная оптика – для тех, кто хочет использовать Caddy не как рабочую лошадку, а в качестве атрибута активного образа жизни.

О моторной гамме и конструкции подвески пока ничего не сообщается, но в Volkswagen заявили, что планируют "отгружать" информацию порционно вплоть до официального дебюта семейства. Состоится он уже в начале 2020 года.

Текущее поколение Volkswagen Caddy представлено в России в виде фургона, а также минивэна, его удлиненной версии Maxi и полноприводного вариант Alltrack. Диапазон цен — от 1 251 000 до 1 970 030 рублей без учета многочисленных опций.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Одессе член общественной организации «Авто Евро Сила» Наталья Ташогло в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину. Она записала видеообращение, которое выложила на своей странице в Facebook, на фоне горящего авто. Женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты №2342 и […]