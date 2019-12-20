Автоновости: Появились первые изображения новейшего Volkswagen Caddy

20.12.2019, 13:46, Новости дня

Опубликованы первые дизайнерские эскизы: фирма пообещала, что семейство станет более спортивным и приспособленным к обыденной жизни. Отмечено, что «все еще может поменяться», но примерная дата дебюта Caddy уже названа.

"Одно можно сказать наверняка: ни один винт не останется нетронутым" – такое заявление сделано в официальном пресс-коммюнике "Фольксвагена". Публикация же эскизов названа "предрождественским подарком". Судя по всему, в Volkswagen рассчитывают, что смена поколений Caddy, вместе с которой несколько изменится и идеология семейства, расширит его аудиторию.

Volkswagen показал обновленный кроссовер Teramont

Эскизы изображают пока только грузовую версию фургона, хотя семейство включает еще и пассажирский "каблучок". Однако и по этим эскизам можно сделать вывод об основных изменениях в дизайне будущей новинки. Volkswagen Caddy обзаведется, к примеру, полностью новым – и заметно более агрессивным оформлением передней части, динамичным силуэтом и огромным стеклом сзади.

Последний элемент, по всей видимости, будет предлагаться в качестве опции: производитель уже пообещал сохранить на серийной модели традиционные распашные цельнометаллические двери. Вероятнее всего, опцией станет и полностью светодиодная оптика – для тех, кто хочет использовать Caddy не как рабочую лошадку, а в качестве атрибута активного образа жизни.

О моторной гамме и конструкции подвески пока ничего не сообщается, но в Volkswagen заявили, что планируют "отгружать" информацию порционно вплоть до официального дебюта семейства. Состоится он уже в начале 2020 года.

Текущее поколение Volkswagen Caddy представлено в России в виде фургона, а также минивэна, его удлиненной версии Maxi и полноприводного вариант Alltrack. Диапазон цен — от 1 251 000 до 1 970 030 рублей без учета многочисленных опций.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Одессе член общественной организации «Авто Евро Сила» Наталья Ташогло в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину. Она записала видеообращение, которое выложила на своей странице в Facebook, на фоне горящего авто. Женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты №2342 и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика