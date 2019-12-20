«Папа был в шоке»: Нюша рассказала о харассменте со стороны продюсера, когда ей было 13 лет

Российские звезды, хотя и реже зарубежных селебрити, но все-таки также иногда делятся историями о насилии и домогательствах, в том числе со стороны продюсеров и других влиятельных людей отечественного шоу-бизнеса. Сегодня о подобном моменте своей жизни рассказала 29-летняя певица Нюша. Она дала большое интервью одному известному YouTube-каналу и так анонсировала его в Instagram:

В этом году я стала намного лучше чувствовать и понимать себя. Я многое переосмыслила… и готова о многом вам рассказать. Движение #metoo вдохновило меня поделиться с вами этой непростой историей…

На фоне всей беседы выделялась одна непростая история. Нюша сразу пояснила — на сегодняшний день у нее нет продюсера, хотя долгие годы ее карьеру направлял отец, экс-участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин. По словам Нюши, в разное время ее приглашали к сотрудничеству Тимати и Максим Фадеев (хотя Тимати предлагал ей только место на бэк-вокале), но она так и не решилась на чье-либо стороннее руководство. И артистка впервые решила рассказать, с чем это связано и что предшествовало этому этапу в ее творчестве:

Папа пошел с моим материалом в лейблы, к продюсерам. Мы делали попытки выбрать самый выгодный вариант, чтобы двигаться дальше. На тот момент я лично познакомилась с несколькими продюсерами, у которых должна была пройти мини-кастинг. В том числе произошла ситуация, которой я хочу поделиться, чтобы предупредить девочек и они не попадали в такие неприятные истории. Им следует знать, что это ненормально.

Был человек, к которому мы приехали вместе с папой и папиной женой Оксаной в его офис. Сначала долго все вместе разговаривали. Потом продюсер сказал папе, что хочет поговорить со мной наедине, чтобы посмотреть, как я веду себя одна. А мне было 13 лет. Они вышли выпить кофе, а я осталась с продюсером на несколько минут. Мы разговаривали, и в какой-то момент он сказал, что я должна раздеться. Я была наслышана, что во время кастинга девушки раздеваются до купальника, чтобы оценили их физическую форму. Но он попросил меня раздеться догола. Он сказал, чтобы я сняла кофту и нижнее белье. При этом он еще добавил, что я могу ему доверять как доктору, чтобы я не стеснялась его.

Я, конечно, была растеряна и просто решила, что так надо. Он не прикасался ко мне, просто оценивал, как я выгляжу. Это не было чистым домогательством, но это было за гранью нормального. Долгое время я не могла это рассказать никому, в том числе семье, но через какое-то время поняла, что не могу держать это в себе. Родители и вообще все были в шоке.

Надо отметить, Нюша не стала раскрывать имени продюсера и ответила, что не знает, работает ли этот человек в шоу-бизнесе на сегодняшний день.

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