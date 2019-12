Мэрайя Кери представила новый клип на свою легендарную песню All I Want for Christmas Is You

Ни одно Рождество не обходится без праздничных песен и полюбившихся всей планете хитов. Осознав, что песня All I Want for Christmas Is You и спустя 25 лет пользуется феноменальной популярностью (в том числе и у ее детей), Мэрайя Кери решила, как говорится, не упускать возможность еще раз выйти в первые строчки всех чартов. Пару часов назад на ее официальном YouTube-канале вышел новый клип на самый настоящий рождественский гимн.

День релиза выбран не случайно: 20 декабря 1994 года Кери выпустила пластинку, в которой был этот трек. Напомним, певица пару недель назад вошла в Книгу рекордов Гиннеса. И именно All I Want for Christmas Is You стала самой популярной песней на стриминговом сервисе Spotify (из женских), заняла самое высокое место среди новогодних композиций сольных исполнителей в топ-100 США и дольше других рождественских песен продержалась в топ-10 Великобритании.

По сюжету нового клипа девочка гуляет по городу с родителями (по всем современным тенденциям толерантности — с разным цветом кожи) и проходит мимо празднично украшенных витрин. В одной из них стоит Мэрайя в костюме Санты и провожает девочку в мир сказок.

Предлагаем сравнить новый клип с оригинальной версией, которая вышла в 1994 году, и решить, какой же из них все-таки лучше.

опросКакой клип Мэрайи Кери лучше?Оригинал 1994 годаРемейк 2019 года

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Заявления о готовности России подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам могут быть связаны с предстоящими санкциями США против газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев в эфире «Радио НВ» 20 декабря. Он отметил, что пока переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжаются. «Есть […]