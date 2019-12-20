Евро впервые с 2018 года подешевел до 69 рублей

Курс евро к рублю в ходе торгов в пятницу на Московской бирже опустился на 0,59% – до 69 рублей.

На 14.00 мск курс евро опустился на 0,63% – до 68,98 рубля.

В последний раз курс евро находился ниже 69 рублей в марте 2018 года, передает ТАСС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Заявления о готовности России подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам могут быть связаны с предстоящими санкциями США против газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев в эфире «Радио НВ» 20 декабря. Он отметил, что пока переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжаются. «Есть […]