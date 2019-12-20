Евро впервые с 2018 года подешевел до 69 рублей

Курс евро к рублю в ходе торгов в пятницу на Московской бирже опустился на 0,59% – до 69 рублей.
На 14.00 мск курс евро опустился на 0,63% – до 68,98 рубля.
В последний раз курс евро находился ниже 69 рублей в марте 2018 года, передает ТАСС.
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