Евро впервые с 2018 года подешевел до 69 рублей

20.12.2019, 13:44, Новости дня

Курс евро к рублю в ходе торгов в пятницу на Московской бирже опустился на 0,59% – до 69 рублей.

На 14.00 мск курс евро опустился на 0,63% – до 68,98 рубля.

В последний раз курс евро находился ниже 69 рублей в марте 2018 года, передает ТАСС.



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