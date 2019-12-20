Винник начал голодовку из-за решения экстрадировать его во Францию

Гражданин РФ Александр Винник, который с 2017 года находится в тюрьме Греции по обвинениям в киберпреступлениях, начинает голодовку из-за решения экстрадировать его во Францию, сообщил глава группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

«Стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Александр мне сегодня заявил, что в связи с этим он объявляет голодовку», – отметил Мусатов, передает ТАСС.

Ранее Мусатов сообщил, что защита намерена обжаловать это решение греческих властей.

Напомним, 9 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию или США.

Ранее в Греции суды разрешили выдать россиянина и России, и США, и Франции.

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