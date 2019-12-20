Поговорившая с Заворотнюк актриса Удовиченко предстала с новым лицом

Спустя долгий перерыв Лариса Удовиченко снова играет в детективном сериале. По «Пятому каналу» идет фильм «Барс», в котором артистка играет роль матери главного героя, которого, кстати, воплотил на экране певец Алексей Чумаков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2019 в 4:42 PST

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