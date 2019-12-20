Поговорившая с Заворотнюк актриса Удовиченко предстала с новым лицом

Спустя долгий перерыв Лариса Удовиченко снова играет в детективном сериале. По «Пятому каналу» идет фильм «Барс», в котором артистка играет роль матери главного героя, которого, кстати, воплотил на экране певец Алексей Чумаков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Заявления о готовности России подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам могут быть связаны с предстоящими санкциями США против газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев в эфире «Радио НВ» 20 декабря. Он отметил, что пока переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжаются. «Есть […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Телефонные мошенники в РФ начали представляться следователями / 30 октября
- Россиянина с просроченной на семь лет визой задержали в Таиланде / 14 ноября
- Назван размер декретных в 2020 году / 13 ноября
- Песков назвал ложными сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы на Мадагаскаре / 11 ноября
- «Отдельные случаи — это приговоры в отношении сотрудников ФСИН, а не факты насилие с их стороны» — Комитет против пыток / 23 ноября
- В Перу автобус со школьниками упал с обрыва / 27 ноября
- Командующий РВСН заявил о невозможности перехвата МБР «Ярс» средствами ПРО / 29 ноября
- В РФ разработали систему для повышения точности авиабомб / 11 ноября