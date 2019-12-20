Розенбаум предложил внуку наколоть родную мать

У барда четверо внуков – 20-летний Дэвид Чаки, 14-летний Александр Ники Чаки, пятилетние Андрей Чак и Виктор Чаки. Старший недавно пришел к деду за советом – мол, хочу украсить юное тело рисунком.

«Я старшему и среднему внукам сказал, что только при одном условии разрешаю сделать татуху – чтобы никогда в жизни ни при каком условии не появилось желания ее снести, – сообщил Розенбаум журналистам за кулисами Главного новогоднего концерта в «Крокусе». – Поэтому это точно не может быть надпись «Катя, я тебя люблю», поскольку завтра может появиться Маша. Или сегодня он делает на шее модный японский иероглиф, а завтра все станут себя украшать арабской вязью. И что тогда делать. Зато если вытатуировать себе на груди фотографию своей родной матери, которую никогда не захотите снести, я и слова не скажу!».

Александр Розенбаум не захотел распространяться о том, какую картинку в итоге выбрали внуки, отказался показать и свои татуировки. Напомним, рисунки на теле есть у Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Анастасии Волочковой, Маши Вебер, Сергея Лазарева. Но вот сделать на теле портрет матери в голову пока никому не приходило.

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