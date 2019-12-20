Экс-тренер «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор» из второго российского дивизиона

20.12.2019, 13:42, Новости дня

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич из Беларуси 20 декабря стал наставником российского «Ротора», сообщает официальный сайт клуба.

Помощником Хацкевича стал узбекский специалист с украинским гражданством Максим Шацких, с которым белорус работал и в «Динамо».

Новый тренерский штаб приступит к работе 12 января, когда команда отправится на первый зимний сбор. Длительность контракта не разглашается.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с июня 2017 года по август 2019-го. С киевским клубом белорус завоевал два Суперкубка Украины.

«Ротор» выступает в ФНЛ – втором по силе дивизионе чемпионата России. После 25 туров команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 52 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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