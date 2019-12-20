Кабмин назначил экс-нардепа Лещенко членом набсовета «Укрзалізниці»

Кабинет Министров Украины назначил членами наблюдательного совета «Укрзалізниці» бывшего народного депутата Украины Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Украины Олега Журавлева. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1309 от 18 декабря 2019 года, обнародованном на сайте правительства.

Этим же распоряжением Кабмин прекратил полномочия членов набсовета Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства.

Правительство уполномочило государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака подписать гражданско-правовые договоры с будущими членами набсовета.

«Центр транспортных стратегий» 8 декабря писал, что Лещенко и Журавлев стали членами набсовета по результатам конкурса.

Сейчас в состав набсовета «Укрзалізниці» входят четыре независимых члена и три представителя государства: экс-глава представительства Европейского банка реконструкци и развития в Украине Шевки Аджунер, старший член Atlantic Counsil Андерс Аслунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железных дорог Кристиан Кун и бывший старший советник австрийской нефтяной компании OMV Матье Андреас.

В качестве представителя государства после увольнения Билака и Марьевича в набсовете «Укрзалізниці» остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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