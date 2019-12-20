Москвичи сбросили с вертолета «Гелендваген»

20.12.2019, 13:37, Разное

Как оказалось, двое мужчин из Москвы поспорили между собой на предмет крупного контракта. Проигравший таким способом должен был утилизировать свою машину.

Так как в столице на это не согласилась ни одна фирма, мужчинам пришлось отправиться в Карелию. По данным издания «Царьград», там они заключили договор на аренду вертолета с аэропортом Пески.

20-минутный полет на воздушном судне обошелся жителям столицы в 250 тысяч рублей, сообщает НСН. А цена самого автомобиля «Гелендваген» в среднем составляет один миллион рублей.



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