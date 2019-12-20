Киев отверг планы по восстановлению железнодорожного сообщения с Донбассом

Украинские власти не планируют восстанавливать железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, сообщил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.
«Конечно, о железнодорожном сообщении пока речь не идет, мы ведем речь об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд, и это поручение получила Контактная группа, и она над этим работает», – сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Боднар добавил, что открытие дополнительных пунктов пропуска, в том числе в Золотом, требует согласования. «С нашей стороны готовность есть», – заключил дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
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